Thời sự Chính trị

Ông Kha Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An

Đức Ngọc

(NLĐO) - Ông Kha Văn Tám được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XX.

Ngày 8-12 tại Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XX, Ban Chấp hành khóa XX đã ra mắt và nhận nhiệm vụ sau khi hoàn thành công tác bầu cử.

Ông Kha Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Ông Kha Văn Tám được bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XX. Ảnh: N. Tú

Trước đó, trong ngày 7-12, Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XX đã bầu Ban Chấp hành khóa XX gồm 29 thành viên và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất để kiện toàn nhân sự, bảo đảm sự lãnh đạo thông suốt ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành đã bầu 9 thành viên vào Ban Thường vụ và 4 thành viên vào Thường trực. Ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XIX, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX.

Ông Nguyễn Chí Công và ông Cao Nguyên Hùng tiếp tục đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX. Bà Phan Thị Trang, Ủy viên Ban Thường vụ khóa XIX, Phó Ban Công tác Công đoàn, được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX.

Hội nghị cũng bầu 8 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XX.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Xuân Hùng đánh giá cao sự nỗ lực của Công đoàn Nghệ An trong những năm qua, với nhiều kết quả đáng ghi nhận như: Hơn 480 thỏa ước lao động tập thể được ký kết; hàng ngàn đoàn viên khó khăn được chăm lo; hơn 130 Công đoàn cơ sở được thành lập; hàng nghìn sáng kiến hữu ích đóng góp giá trị lớn cho doanh nghiệp và địa phương. Ông ghi nhận tinh thần đoàn kết, chủ động và đổi mới của Công đoàn tỉnh trong bối cảnh tổ chức bộ máy có nhiều thay đổi và thị trường lao động nhiều thách thức, nhưng hoạt động công đoàn và phong trào công nhân vẫn được duy trì vững chắc.

Ông Kha Văn Tám tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An - Ảnh 3.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XX. Ảnh: N.Tú

Phát biểu tại buổi lễ, ông Kha Văn Tám, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An khóa XX, bày tỏ cảm ơn trước sự tín nhiệm của đại hội, khẳng định đây là vinh dự song cũng là trách nhiệm lớn. Thay mặt tập thể lãnh đạo mới, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh quyết tâm tiếp tục đổi mới, đoàn kết, sáng tạo, phát huy kết quả nhiệm kỳ trước và khắc phục hạn chế, sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Kha Văn Tám mong muốn tiếp tục nhận được sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Nghệ An; sự phối hợp của chính quyền, các sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị - xã hội và đặc biệt là sự đồng hành của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, viên chức, người lao động toàn tỉnh.

Tin liên quan

Giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

Giới thiệu nhân sự bầu Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ngãi

(NLĐO) - Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Ngãi (cũ) đến công tác tại LĐLĐ tỉnh, được giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch

Bà Trần Thị Diệu Thúy tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ TP HCM

(NLĐO)- Tại phiên làm việc thứ 3 Đại hội CĐ TP khóa XI (nhiệm kỳ 2018-2023) diễn ra vào chiều 29-6, đại hội đã thống nhất bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 61 ủy viên. Ngay sau khi có kết quả bầu, bà Trần Thị Diệu Thúy đã được chỉ định triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành LĐLĐ TP HCM khóa XI.

Ông Nguyễn Thế Lập tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Hội nghị Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Quảng Trị lần thứ I, khóa XII đã bầu ông Nguyễn Thế Lập tái cử chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh.

tỉnh Nghệ An thị trường lao động Ban Thường vụ ủy ban kiểm tra Ban chấp hành kiện toàn nhân sự người lao động
