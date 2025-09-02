HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Ông Kim Jong-un đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép

Huệ Bình

(NLĐO) - Truyền thông Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến Trung Quốc bằng xe lửa bọc thép để tham dự lễ kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến 2.

Theo tờ Rodong Sinmun, ông Kim rời thủ đô Bình Nhưỡng hôm 1-9, đã vào Trung Quốc vào sáng sớm ngày 2-9. Các hình ảnh về chuyến đi được đăng tải cho thấy nhà lãnh đạo cùng đoàn tháp tùng, trong đó có Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui, mỉm cười và vẫy tay từ cửa toa tàu.

Dự kiến, ông Kim sẽ đến Bắc Kinh trong sáng 2-9.

Ông Kim Jong Un đến Bắc Kinh bằng xe lửa bọc thép - Ảnh 1.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại văn phòng bên trong đoàn tàu riêng được chụp lại vào ngày 2-9, với Bộ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui ngồi bên phải. Ảnh: KCNA

Trước đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc đưa tin chiều 1-9, ông Kim rời thủ đô Bình Nhưỡng trên chuyến tàu bọc thép đặc biệt để sang Bắc Kinh - Trung Quốc.

Cũng theo nguồn tin của Yonhap, đoàn tàu chở ông Kim vượt qua biên giới Triều Tiên - Trung Quốc trong đêm và tới Bắc Kinh vào ngày hôm sau (tức ngày 2-9).

Chuyến tàu từ Bình Nhưỡng tới Bắc Kinh đi qua hành trình dài 1.300 km, thường mất 20-24 giờ. Đoàn tàu bọc thép di chuyển khá chậm, khoảng 60 km/giờ, bởi tàu quá nặng và đường ray ở Triều Tiên không tốt.

Đoàn tàu này được cho là tương tự với phương tiện bọc thép mà ông Kim từng sử dụng trong các chuyến công du tới Trung Quốc và Nga trước đây.

Ông Kim Jong Un đến Bắc Kinh bằng xe lửa bọc thép - Ảnh 2.

Ông Kim Jong-un ở bên ngoài đoàn tàu bọc thép cùng các quan chức cấp cao (Jo Yong-won, Kim Tok-hun và Choe Son-hui) ngày 2-9. Ảnh: Rodong Sinmun

Theo kế hoạch, ông Kim cùng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ là hai trong số 26 nguyên thủ nước ngoài tham dự lễ duyệt binh tại Bắc Kinh vào ngày 3-9, kỷ niệm 80 năm kết thúc Thế chiến thứ 2.

Đây là lần đầu tiên ông Kim tham dự một sự kiện ngoại giao đa phương. Trước đó, năm 1959, Chủ tịch Kim Nhật Thành - người sáng lập Triều Tiên và là ông nội của ông Kim Jong-un - từng dự lễ duyệt binh ở Bắc Kinh.

Ba nhà lãnh đạo Trung Quốc, Nga, Triều Tiên có thể tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên bên lề sự kiện lần này. Nếu diễn ra, đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên của Trung Quốc, Nga và Triều Tiên ở cấp cao nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh.

Trong khi đó, Triều Tiên vào ngày 1-9 bày tỏ sự ủng hộ đối với những phát biểu của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại một hội nghị thượng đỉnh kêu gọi quản trị toàn cầu công bằng hơn. Đồng thời, Bình Nhưỡng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác với Trung Quốc để đạt được mục tiêu này.

Vào ngày 1-9, ông Tập đã thúc đẩy tầm nhìn của mình về một trật tự an ninh và kinh tế toàn cầu mới, ưu tiên "Nam bán cầu", trong một thách thức trực tiếp đối với Mỹ, trong một hội nghị thượng đỉnh có sự tham gia của các nhà lãnh đạo Nga và Ấn Độ.

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ hồi tháng 8 đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine

Triều Tiên cáo buộc Hàn Quốc nổ súng khiêu khích gần biên giới

(NLĐO) - Triều Tiên tố Hàn Quốc khai hỏa về phía binh sĩ nước này gần biên giới, gọi đây là “hành động khiêu khích nghiêm trọng”, đe dọa leo thang căng thẳng

Bộ trưởng Ngoại giao Nga tới Triều Tiên, Ukraine trúng hỏa lực mạnh

(NLĐO) – Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Lavrov thăm Triều Tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa 2 nước trong bối cảnh xung đột Ukraine tiếp tục diễn biến phức tạp.

