Quốc tế

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc

Xuân Mai

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng những thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh với tổng thống Mỹ hồi tháng 8 đã mở ra con đường hòa bình cho Ukraine

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1-9 nhắc đến những thỏa thuận mà ông đạt được với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8.

Ông Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và các nhà lãnh đạo từ Trung Á, Trung Đông, Nam Á và Đông Nam Á đang tham dự diễn đàn Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại TP Thiên Tân do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì.

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc - Ảnh 1.

Tổng thống Nga Vladimir Putin, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 1-9. Ảnh: X

Ông Putin phát biểu tại diễn đàn: "Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực và đề xuất từ Trung Quốc và Ấn Độ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine. Tôi hy vọng những thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp Nga - Mỹ gần đây ở Alaska cũng sẽ góp phần vào mục tiêu này".

Ông cho biết đã trao đổi chi tiết với ông Tập vào ngày 31-8 về những thành tựu đạt được trong các cuộc đàm phán với ông Donald Trump và công việc "đang được tiến hành" để giải quyết xung đột. Ông sẽ cung cấp thêm chi tiết trong các cuộc gặp song phương với nhà lãnh đạo Trung Quốc và những lãnh đạo khác.

Ông Putin nhấn mạnh: "Để giải quyết vấn đề Ukraine một cách bền vững và lâu dài, cần phải giải quyết tận gốc rễ của cuộc khủng hoảng". Ông Putin khẳng định một phần nguyên nhân của xung đột nằm ở những nỗ lực liên tục của phương Tây nhằm đưa Ukraine vào NATO.

Sau cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Putin hôm 1-9 cho biết vấn đề mở rộng NATO về phía Đông cần phải được giải quyết để có được hòa bình bền vững ở Ukraine. Tóm tắt một loạt các yêu cầu của Nga về NATO và an ninh châu Âu, ông Putin nói sự cân bằng trong lĩnh vực an ninh cũng phải được khôi phục.

Tổng thống Nga nhắc tới ông Donald Trump khi ở Trung Quốc - Ảnh 2.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1-9. Ảnh: X

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1-9 rằng Ấn Độ và Nga luôn sát cánh bên nhau ngay cả trong những thời điểm khó khăn sau khi người đứng đầu Điện Kremlin gọi Thủ tướng Ấn Độ là "người bạn thân thiết" và mời ông đi chung xe limousine bọc thép của mình.

 Ông Modi nói: "Sự hợp tác chặt chẽ của chúng ta không chỉ quan trọng đối với người dân hai nước mà còn vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng toàn cầu".

Đáp lại ông Putin cho rằng: "Nga và Ấn Độ đã duy trì mối quan hệ đặc biệt trong nhiều thập kỷ, thân thiện và tin cậy. Đây là nền tảng cho sự phát triển quan hệ của chúng ta trong tương lai".

tổng thống nga vladimir putin Donald Trump Ukraine thoả thuận hoà bình Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
