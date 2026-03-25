Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Côn Đảo

Chiều 25-3, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu trên biển; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.

Công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang trong phòng, chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng được Đồn Biên phòng triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển đảo, do đó lực lượng Biên phòng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu trên biển; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tặng quà cho 10 cán bộ, chiến sĩ khó khăn của Đồn Biên phòng Côn Đảo

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác tham quan Bảo tàng Côn Đảo, nghe giới thiệu về lịch sử đấu tranh tại nhà tù Côn Đảo và các chuyên đề trưng bày, hiện vật, hình ảnh về tinh thần kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác nghe giới thiệu về Bảo tàng Côn Đảo, Tại đây, ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời đánh giá cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích. Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục gìn giữ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, góp phần giáo dục truyền thống và thu hút du khách, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử.



