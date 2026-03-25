Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Côn Đảo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm, tặng quà Đồn Biên phòng Côn Đảo

Lý Huyền - Ngọc Giang

(NLĐO) - Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo và tham quan bảo tàng Côn Đảo.

Chiều 25-3, tại đặc khu Côn Đảo (TPHCM), Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác của Quốc hội đã đến thăm, tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo.

Báo cáo với đoàn, lãnh đạo Đồn Biên phòng Côn Đảo đã thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thời gian qua. Theo đó, đơn vị luôn chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, kiểm soát đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu trên biển; triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới biển đảo.

Công tác phối hợp với các lực lượng vũ trang trong phòng, chống tội phạm, cứu hộ cứu nạn và tuyên truyền, vận động ngư dân chấp hành pháp luật, phòng chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) cũng được Đồn Biên phòng triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm Đồn Biên phòng Côn Đảo năm 2026 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh tặng quà Đồn biên phòng Côn Đảo

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được của cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Côn Đảo trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh, Côn Đảo có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng - an ninh và chủ quyền biển đảo, do đó lực lượng Biên phòng cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; tăng cường đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu trên biển; đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cũng đề nghị Đồn Biên phòng Côn Đảo quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để cán bộ, chiến sĩ yên tâm bám đảo, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm Đồn Biên phòng Côn Đảo năm 2026 - Ảnh 2.

Dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã tặng quà cho 10 cán bộ, chiến sĩ khó khăn của Đồn Biên phòng Côn Đảo

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác tham quan Bảo tàng Côn Đảo, nghe giới thiệu về lịch sử đấu tranh tại nhà tù Côn Đảo và các chuyên đề trưng bày, hiện vật, hình ảnh về tinh thần kiên trung, bất khuất của các chiến sĩ cách mạng và đồng bào yêu nước.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh thăm Đồn Biên phòng Côn Đảo năm 2026 - Ảnh 3.

Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cùng đoàn công tác nghe giới thiệu về Bảo tàng Côn Đảo,

Tại đây, ông bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời đánh giá cao công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích.

Ông đề nghị các đơn vị tiếp tục gìn giữ, tôn tạo Di tích Quốc gia đặc biệt nhà tù Côn Đảo, góp phần giáo dục truyền thống và thu hút du khách, phát triển du lịch bền vững gắn với bảo tồn giá trị văn hóa - lịch sử.


Tin liên quan

Cử tri Đặc khu Côn Đảo nô nức trong ngày hội bầu cử

Cử tri Đặc khu Côn Đảo nô nức trong ngày hội bầu cử

(NLĐO)- Hòa chung không khí cả nước, cử tri Côn Đảo (TPHCM) nô nức đến các điểm bỏ phiếu, tham gia Ngày bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Lãnh đạo HĐND TPHCM kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại đặc khu Côn Đảo

(NLĐO) - Lãnh đạo HĐND TP HCM ghi nhận đặc khu Côn Đảo chuẩn bị cơ bản đầy đủ các điều kiện cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.

Trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên tại Côn Đảo

(NLĐO) - Chủ tịch HĐND TP HCM Võ Văn Minh trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Quyền tại đặc khu Côn Đảo.

lực lượng vũ trang TPHCM Côn Đảo Bảo tàng Côn Đảo Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đồn biên phòng Côn Đảo
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo