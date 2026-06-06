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Kinh tế

Ông Lê Hồng Minh hé lộ kế hoạch “lột xác” hệ sinh thái VNG

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT, đã công bố định vị mới của VNG: "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI".

Ngày 6-6, Công ty CP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tại Đại hội, ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG, đã công bố định vị mới của VNG là "Kiến tạo hệ sinh thái số Việt Nam trong kỷ nguyên AI".

Đây là một định vị được xây dựng dựa trên nền tảng hơn hai mươi năm phát triển hệ sinh thái số toàn diện, bao gồm nền tảng kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI.

Ông Lê Hồng Minh công bố kế hoạch lột xác hệ sinh thái số VNG 2026 - Ảnh 1.

Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập và Chủ tịch HĐQT VNG chia sẻ về kế hoạch của VNG tại đại hội

Tại Đại hội, cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh 2026 với mục tiêu doanh thu thuần 12.500 tỉ đồng đến 13.500 tỉ đồng, tăng 15% đến 25% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế 300 tỉ đồng đến 450 tỉ đồng.

Đây cũng là lần đầu tiên VNG đặt mục tiêu lãi cả năm kể từ khi cổ phiếu VNZ bắt đầu giao dịch trên UPCoM vào năm 2023.

Năm 2025, Zalo đạt 79,6 triệu người dùng hoạt động hàng tháng và tăng trưởng doanh thu 38% so với cùng kỳ, trong đó lần đầu tiên doanh thu ngoài quảng cáo vượt doanh thu quảng cáo. Zalopay cũng lần đầu ghi nhận doanh thu 1.111 tỉ đồng, tăng 47%, với doanh thu dịch vụ tài chính tăng 413%.

VNGGames đang chuyển dần từ chiến lược mở rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, ưu tiên chất lượng hơn số lượng game và tập trung vào các tựa game có vòng đời dài (evergreen) - hiện đóng góp 46% tổng doanh thu mảng.

Sau nhiều năm liên tục thử nghiệm và tích lũy kinh nghiệm tại các thị trường nước ngoài, doanh thu quốc tế của mảng game hiện chiếm gần 20% tổng bookings, trong đó riêng Zingplay tăng trưởng 68%.

Trong khi đó, hạ tầng AI Cloud của GreenNode hiện đang vận hành song song tại Việt Nam và Bangkok (Thái Lan), phục vụ hơn 1000 khách hàng doanh nghiệp tại thị trường Đông Nam Á, Mỹ và Trung Đông, với doanh thu quốc tế chiếm tới 68% tổng cơ cấu doanh thu.

Ông Lê Hồng Minh cho biết ngay từ những ngày đầu, VNG đã luôn kiên định với những hướng đi mình cho là đúng đắn trong một thời gian đủ dài.

Hệ sinh thái số mà chúng tôi xây dựng, bao gồm nền tảng kết nối, thanh toán, giải trí và hạ tầng AI, là một nền móng mà không nhiều doanh nghiệp ở Đông Nam Á có thể sở hữu.

Đó là lý do doanh nghiệp tự tin bước vào kỷ nguyên AI, một làn sóng có sức ảnh hưởng vượt xa bất cứ làn sóng công nghệ nào trước đây.

"Đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội lớn để VNG tiếp tục chuyển đổi các lĩnh vực kinh doanh hiện tại, đồng thời kiến tạo những mô hình kinh doanh mới - không chỉ cho riêng VNG mà cho cả thị trường"- ông Lê Hồng Minh nói.

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