Tập đoàn VNG hé lộ con số gây bất ngờ về Zalo và Zalopay

Công ty CP Tập đoàn VNG (mã chứng khoán: VNZ) vừa công bố kết quả kinh doanh quý I/2026 với doanh thu thuần hợp nhất đạt 2.785 tỉ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Games & Entertainment (Trò chơi và Giải trí) tiếp tục là mảng đóng góp doanh thu lớn nhất của VNG, với doanh thu tăng 38% so với cùng kỳ lên 1.938 tỉ đồng.

Zalo và AI cũng ghi nhận doanh thu tăng 43% so với cùng kỳ lên 506 tỉ đồng. Trên nền tỷ lệ người dùng toàn quốc đạt 81%, năng lực thương mại hóa đang tăng tốc với sự tăng trưởng mạnh mẽ của nhóm giải pháp dành cho doanh nghiệp Zalo Business Solutions.

Kiki Info hiện nằm trong top 10 nền tảng AI được sử dụng nhiều nhất tại Việt Nam, cạnh tranh trực tiếp với các tên tuổi toàn cầu như ChatGPT và Gemini.

Đáng chú ý, trong quý I/2026, người dùng hàng tháng của Zalo đã tăng 3,2% so với cùng kỳ, từ 77,7 triệu lên 80,2 triệu người dùng, dù trước đó đã gây nhiều tranh cãi.

Zalopay là điểm sáng nổi bật nhất trong quý khi doanh thu tăng tới 117% lên 216 tỉ đồng. Số lượng người dùng hoạt động cũng tăng song hành 33%, trong khi tổng giá trị thanh toán tăng tới 84% so với cùng kỳ 2025.

Đáng chú ý, doanh thu dịch vụ tài chính tăng mạnh 507% nhờ hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái dịch vụ tài chính toàn diện.

Trong quý, Zalopay cũng mở rộng hạ tầng thông qua giải pháp thanh toán "Tap to Pay" sử dụng công nghệ NFC hợp tác với Visa, đồng thời phát triển mạng lưới chấp nhận thanh toán QR quốc tế tại năm thị trường châu Á trọng điểm.

Mảng kinh doanh B2B (khách hàng doanh nghiệp) - GreenNode, cũng ghi nhận doanh thu 170 tỉ đồng trong bối cảnh mảng này đang tái định hướng năng lực hạ tầng sang các giải pháp AI có giá trị cao hơn.

Nhận định về kết quả này, ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG, cho biết cả 4 mảng đang tăng trưởng cùng nhau, giúp cho hiệu quả khai thác doanh thu của VNG được nâng lên rõ rệt.

"Kết hợp điều này với kỷ luật vận hành, chúng tôi có thể tái đầu tư mạnh hơn cho những hạng mục có tiềm năng tăng trưởng mạnh, đặc biệt trong những lĩnh vực mà dữ liệu, người dùng, AI và hạ tầng có thể tạo ra hiệu ứng cộng hưởng. Chúng tôi cũng sẽ mở rộng quy mô theo định hướng này trong giai đoạn tới"- ông Kelly Wong, Tổng Giám đốc VNG nói.

Trong diễn biến liên quan, Tập đoàn VNG, Google và ĐHQG TPHCM vừa chính thức ra mắt mô hình Applied AI Lab đầu tiên tại Việt Nam Trong khuôn khổ hợp tác, Quỹ AI Futures Fund của Google Labs sẽ làm việc trực tiếp với các nhóm nghiên cứu tại Saigon AI Hub (SAIH), cung cấp cho họ quyền truy cập sớm, độc quyền vào các công nghệ mới nhất của Google, cùng hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp từ các chuyên gia của Google và Google DeepMind. Ông Lê Hồng Minh, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT VNG, chia sẻ: "Chúng tôi nhận ra rằng rào cản lớn nhất với nghiên cứu AI ở Việt Nam không phải là thiếu tài năng, mà là thiếu nguồn lực và điều kiện hỗ trợ để họ có thể phát huy được hết năng lực của mình. Thông qua những hợp tác toàn cầu như với Google Labs, các nhà nghiên cứu của SAIH cũng như của Việt Nam sẽ có cơ hội ứng dụng cùng một công nghệ, cùng một thời điểm với các tổ chức AI hàng đầu thế giới. Chúng tôi kỳ vọng sẽ có thể tiếp tục nhân rộng mô hình này ra các tổ chức nghiên cứu AI khác tại Việt Nam, cũng như với các đối tác toàn cầu khác".



