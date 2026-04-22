Ông Lê Kim Toàn được bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp hữu nghị Gia Lai

Sáng 22-4, tại phường Quy Nhơn, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội đã bầu ông Lê Kim Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh - giữ chức Chủ tịch Liên hiệp khóa I.

Ban Chấp hành Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tỉnh Gia Lai khóa I ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Liên hiệp không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, từng bước khẳng định vai trò nòng cốt trong công tác đối ngoại nhân dân. Các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế được triển khai đa dạng, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng của Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

Liên hiệp cũng tích cực vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo và an sinh tại địa phương. Công tác thông tin đối ngoại được đẩy mạnh, góp phần tăng cường hiểu biết, củng cố quan hệ hữu nghị giữa nhân dân Gia Lai với các đối tác quốc tế.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch đề nghị Liên hiệp hữu nghị Gia Lai tiếp tục đổi mới hoạt động, gắn công tác đối ngoại nhân dân với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; chú trọng xây dựng hình ảnh Gia Lai năng động, giàu bản sắc trong hội nhập.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Liên hiệp hữu nghị Gia Lai xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, mở rộng mạng lưới đối tác, nâng cao hiệu quả vận động viện trợ quốc tế và đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 33 ủy viên; Ban Thường trực có 3 thành viên. Dịp này, một số tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đóng góp cho công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2020-2025.