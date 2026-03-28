HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031 chiều ngày 27-3 đã tổ chức kỳ họp thứ nhất để xem xét, thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền, bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND tỉnh.

Ông Lê Quốc Chỉnh tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Trường Giang

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo HĐND tỉnh gồm Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu 4 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; bầu 3 Trưởng ban của HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 gồm các ban: Pháp chế, Kinh tế - Ngân sách, Văn hóa - Xã hội.

Với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Lê Quốc Chỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XV, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI nhiệm kỳ 2026-2031.

Cũng trong khuôn khổ kỳ họp, HĐND tỉnh Ninh Bình đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh, 6 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Ủy viên UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Nguyễn Thanh Bình tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình khóa XV được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND tỉnh Ninh Bình cũng đã tiến hành bầu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân khu vực tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Lê Quốc Chỉnh sinh ngày 1-12-1968, quê quán xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình, trình độ chuyên môn cử nhân luật, lý luận chính trị cao cấp. Ông Chỉnh từng có nhiều năm công tác tại Thanh tra tỉnh Nam Định, sau đó giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; rồi kinh qua các vị trí: Chủ tịch UBND TP Nam Định; Bí thư Huyện ủy Nam Trực; Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Nam Định; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nam Định, Chủ tịch HĐND tỉnh Nam Định. Từ ngày 1-7-2025, ông Lê Quốc Chỉnh là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Ông Nguyễn Thanh Bình sinh năm 1974, quê xã Nghĩa Trụ, tỉnh Hưng Yên, trình độ chuyên môn Thạc sĩ Quản lý kinh tế và Cao cấp lý luận chính trị. Ông Bình từng giữ các chức vụ như: Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Thái Nguyên, Chủ tịch UBND TP Thái Nguyên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ ngày 3-3-2026, ông Nguyễn Thanh Bình là Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình.



