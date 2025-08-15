HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phường Phú Thuận, TP HCM: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc

Thanh Nga

(NLĐO)- 5 năm tới, phường Phú Thuận sẽ đẩy mạnh đô thị hóa, hiện đại hóa, hạ tầng đồng bộ; ưu tiên các lĩnh vực giao thông, thoát nước, y tế, môi trường...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày 15-8. 

Phường Phú Thuận: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc - Ảnh 1.

Thành ủy - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận

Giảm 90% điểm ngập

Ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận - cho biết giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Phú Thuận đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhiều chỉ tiêu trọng tâm được hoàn thành và vượt kế hoạch như: duy trì an sinh xã hội, kiểm soát tốt dịch bệnh, ổn định quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Phường Phú Thuận: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc - Ảnh 2.

Ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận - phát biểu khai mạc đại hội

Kinh tế phường Phú Thuận tiếp tục tăng trưởng, phát triển theo đúng định hướng là thương mại - dịch vụ. Phường thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, 3 dự án đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, góp phần phát triển đô thị trên địa bàn phường.

Phường Phú Thuận đã đầu tư nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường; hoàn thiện, đưa vào sử dụng 12 công trình nâng cấp mở rộng hẻm; kéo giảm trên 90% các điểm ngập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025, sớm 2 năm so với chỉ tiêu đề ra.

Phường Phú Thuận: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc - Ảnh 3.

Đại biểu góp ý tại đại hội

Ông Nguyễn Đăng Thoại - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận - cho biết với quan điểm phát triển bền vững, toàn diện, lấy nhân dân làm trung tâm; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc đô thị, nhiệm kỳ tới, phường tiếp tục tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững. Trong đó, y tế, giáo dục, du lịch là động lực chủ yếu, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Phường Phú Thuận sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên, đặc biệt là đất đai; kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, sớm xây dựng cầu kết nối với xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm phát triển kinh tế và du lịch địa phương.

Phường Phú Thuận cũng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, triển khai việc đầu tư nâng cấp, mở rộng hẻm, cửa xả, cống xả, thực hiện các giải pháp chống ngập, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị. Phường yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ bàn giao quỹ đất hoặc công trình công cộng theo quyết định đã được phê duyệt; đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn để giảm ùn tắc giao thông.

Phường Phú Thuận: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc - Ảnh 4.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM - đã gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm để Đại hội tiếp tục thảo luận, thống nhất trong văn kiện, Nghị quyết Đại hội và lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Đảng bộ phường Phú Thuận cần tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững theo định hướng của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên, đặc biệt là đất đai, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và quy hoạch phát triển. Đẩy mạnh việc mời gọi đầu tư, tiến trình đầu tư, hình thức xã hội hóa dịch vụ về y tế, giáo dục theo định hướng của thành phố, giảm áp lực cho ngân sách.

Phường Phú Thuận cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên các dự án nâng cấp hẻm, chống ngập, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp; tiếp tục phát huy sáng kiến chuyển hóa đất trống thành công viên, sân chơi để tăng mảng xanh đô thị.

Phường Phú Thuận: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc - Ảnh 5.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội

"Phường Phú Thuận cần tiên phong, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Cần đầu tư cho giáo dục, y tế, thể thao cơ sở; bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Phường không chỉ là trung tâm phát triển về kinh tế, vận tải, giao thông thủy, cảng nội địa, du lịch mà còn là nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống" - bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh.

Phường Phú Thuận: Đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông để giảm ùn tắc - Ảnh 6.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền 76,8 triệu đồng

Xác định 4 khâu đột phá

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường Phú Thuận xác định mục tiêu chung là xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát triển kinh tế bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; nâng cao chất lượng sống nhân dân; đảm bảo quốc phòng - an ninh; xây dựng phường văn minh, hiện đại, trở thành trung tâm dịch vụ, thương mại của thành phố.

Đại hội đề ra 26 chỉ tiêu phấn đấu cụ thể trong 4 nhóm lĩnh vực với 4 khâu đột phá, gồm: Đột phá về chuyển đổi số và cải cách hành chính; đột phá về phát triển đô thị văn minh, hiện đại; đột phá trong phát triển nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; đột phá trong phát triển dịch vụ - thương mại.

Tin liên quan

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

Đại hội Đảng bộ xã Long Sơn: 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển

(NLĐO)- Xã Long Sơn, nơi có Dự án hóa dầu hơn 5 tỉ USD, đặt ra 7 nhiệm vụ trọng tâm để phát triển nhanh, bền vững, trong đó tập trung cho nhiều dự án quan trọng

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú An

(NLĐO) - Đảng bộ phường Phú An lãnh đạo tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo đúng định hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được dự, chỉ đạo đại hội phường Tân Định

(NLĐO) - Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Tân Định đang diễn ra với sự tham dự của nguyên Chủ tịch Trương Tấn Sang; Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được

Phường Phú Thuận Đại hội Đại biểu Đảng bộ cải cách hành chính đô thị hóa giải pháp chống ngập giảm ùn tắc giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo