Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra ngày 15-8.

Thành ủy - HĐND - UBND- Ủy ban MTTQ TP HCM tặng hoa chúc mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường Phú Thuận

Giảm 90% điểm ngập

Ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận - cho biết giai đoạn 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân phường Phú Thuận đã nỗ lực, đoàn kết, vượt qua mọi thử thách. Với sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, nhiều chỉ tiêu trọng tâm được hoàn thành và vượt kế hoạch như: duy trì an sinh xã hội, kiểm soát tốt dịch bệnh, ổn định quốc phòng - an ninh; cải cách hành chính chuyển biến tích cực, công tác xây dựng Đảng được chú trọng. Hệ thống chính trị được củng cố vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Ông Châu Xuân Đại Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Thuận - phát biểu khai mạc đại hội

Kinh tế phường Phú Thuận tiếp tục tăng trưởng, phát triển theo đúng định hướng là thương mại - dịch vụ. Phường thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch trên địa bàn. Trong nhiệm kỳ qua, 3 dự án đã hoàn thiện đưa vào sử dụng, góp phần phát triển đô thị trên địa bàn phường.

Phường Phú Thuận đã đầu tư nâng cấp, cải tạo nhiều tuyến đường; hoàn thiện, đưa vào sử dụng 12 công trình nâng cấp mở rộng hẻm; kéo giảm trên 90% các điểm ngập, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn ngày càng được nâng cao cả về số lượng, chất lượng; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ chính sách hỗ trợ, chăm lo cho người nghèo, người cao tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn. Phường hoàn thành mục tiêu không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều của thành phố giai đoạn 2021-2025, sớm 2 năm so với chỉ tiêu đề ra.

Đại biểu góp ý tại đại hội

Ông Nguyễn Đăng Thoại - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thuận - cho biết với quan điểm phát triển bền vững, toàn diện, lấy nhân dân làm trung tâm; gắn tăng trưởng kinh tế với nâng cao chất lượng sống, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc đô thị, nhiệm kỳ tới, phường tiếp tục tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững. Trong đó, y tế, giáo dục, du lịch là động lực chủ yếu, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; huy động, khơi thông mọi nguồn lực để phát triển.

Phường Phú Thuận sẽ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên, đặc biệt là đất đai; kiến nghị UBND thành phố và các sở, ngành báo cáo Bộ Xây dựng xem xét, sớm xây dựng cầu kết nối với xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhằm phát triển kinh tế và du lịch địa phương.

Phường Phú Thuận cũng hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, triển khai việc đầu tư nâng cấp, mở rộng hẻm, cửa xả, cống xả, thực hiện các giải pháp chống ngập, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị. Phường yêu cầu các chủ đầu tư dự án nhà ở trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ bàn giao quỹ đất hoặc công trình công cộng theo quyết định đã được phê duyệt; đẩy nhanh đầu tư phát triển giao thông trên địa bàn để giảm ùn tắc giao thông.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM - phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển

Phát biểu chỉ đạo, bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP HCM - đã gợi mở nhiều vấn đề trọng tâm để Đại hội tiếp tục thảo luận, thống nhất trong văn kiện, Nghị quyết Đại hội và lưu ý trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Theo đó, Đảng bộ phường Phú Thuận cần tập trung phát triển kinh tế ổn định và bền vững theo định hướng của nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trong đó, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực từ tài nguyên, đặc biệt là đất đai, gắn với nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng và quy hoạch phát triển. Đẩy mạnh việc mời gọi đầu tư, tiến trình đầu tư, hình thức xã hội hóa dịch vụ về y tế, giáo dục theo định hướng của thành phố, giảm áp lực cho ngân sách.

Phường Phú Thuận cần tập trung mọi nguồn lực để hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị, ưu tiên các dự án nâng cấp hẻm, chống ngập, tạo không gian sống xanh, sạch, đẹp; tiếp tục phát huy sáng kiến chuyển hóa đất trống thành công viên, sân chơi để tăng mảng xanh đô thị.

Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phú Thuận nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt tại đại hội

"Phường Phú Thuận cần tiên phong, đi đầu trong thực hiện nếp sống văn minh đô thị, thực hiện hiệu quả các phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Cần đầu tư cho giáo dục, y tế, thể thao cơ sở; bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình phát triển. Phường không chỉ là trung tâm phát triển về kinh tế, vận tải, giao thông thủy, cảng nội địa, du lịch mà còn là nơi mỗi người dân được bảo đảm cơ hội phát triển, được chăm lo về sức khỏe, giáo dục, môi trường sống" - bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng nhấn mạnh.

Đại biểu đóng góp ủng hộ đồng bào khắc phục thiệt hại do thiên tai, lũ lụt với tổng số tiền 76,8 triệu đồng