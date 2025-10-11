Phường Phú Thuận tiếp sức học sinh vượt khó

Sáng 11-10, Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận, TP HCM đã tổ chức Chương trình trao quà năm học 2025-2026 chủ đề "Tiếp sức học sinh vượt khó - Vui bước đến trường". Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Phú Thuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần các em học sinh trước thềm năm học 2025 - 2026.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBR) và Công ty chuyển tiền tại Nhật Bản Smiles.

Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận và các đơn vị đồng hành tặng xe đạp cho thiếu nhi

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 chiếc xe đạp dành tặng cho các em học sinh có tinh thần vượt khó, học giỏi và tặng 130 chiếc ba lô cho các em học sinh khác. Tổng giá trị các phần quà gần 100 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành thực hiện chương trình, qua đó đã chia sẻ khó khăn và mang niềm vui cho các em học sinh, góp phần tích cực đối với công tác giáo dục và an sinh trên địa bàn. Đồng thời, ông cũng động viên các em học sinh được nhận quà sẽ cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong học tập để thực hiện ước mơ, trở thành những người có ích cho xã hội.