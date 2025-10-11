HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Phường Phú Thuận tiếp sức học sinh vượt khó

T.Nga

(NLĐO)- Chương trình đã thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương và các doanh nghiệp đối với công tác giáo dục và an sinh xã hội.

Sáng 11-10, Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận, TP HCM đã tổ chức Chương trình trao quà năm học 2025-2026 chủ đề "Tiếp sức học sinh vượt khó - Vui bước đến trường". Hoạt động nhằm thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Phú Thuận lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng thời chia sẻ khó khăn và động viên tinh thần các em học sinh trước thềm năm học 2025 - 2026.

Chương trình có sự đồng hành của Công ty TNHH MTV Kiều hối Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBR) và Công ty chuyển tiền tại Nhật Bản Smiles.

Phường Phú Thuận tiếp sức học sinh vượt khó - Ảnh 1.

Ủy ban MTTQ phường Phú Thuận và các đơn vị đồng hành tặng xe đạp cho thiếu nhi

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 20 chiếc xe đạp dành tặng cho các em học sinh có tinh thần vượt khó, học giỏi và tặng 130 chiếc ba lô cho các em học sinh khác. Tổng giá trị các phần quà gần 100 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, ông Lê Văn Dừa, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường đã gửi lời cảm ơn chân thành đến các đơn vị, doanh nghiệp đã đồng hành thực hiện chương trình, qua đó đã chia sẻ khó khăn và mang niềm vui cho các em học sinh, góp phần tích cực đối với công tác giáo dục và an sinh trên địa bàn. Đồng thời, ông cũng động viên các em học sinh được nhận quà sẽ cố gắng, phấn đấu hơn nữa trong học tập để thực hiện ước mơ, trở thành những người có ích cho xã hội.

Tin liên quan

Phường Tân Hưng ra mắt Trung tâm an sinh xã hội để trợ giúp người dân

Phường Tân Hưng ra mắt Trung tâm an sinh xã hội để trợ giúp người dân

(NLĐO) - Việc ra mắt Trung tâm an sinh xã hội phường Tân Hưng nhằm đảm bảo quyền lợi xã hội của người dân

Ấm áp chương trình chăm lo an sinh xã hội tại phường Tân Tạo

(NLĐO) - Chương trình là nơi chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân gắn kết, chung tay xây dựng phường Tân Tạo phát triển, văn minh và nghĩa tình

Giao lưu trực tuyến về Luật BHYT sửa đổi: Vững tin vào trụ cột an sinh xã hội

(NLĐO) - Những điểm mới của Luật BHYT sẽ được các chuyên gia giải đáp tại chương trình giao lưu trực tuyến của Báo Người Lao Động lúc 9 giờ, sáng 10-7

chính quyền địa phương doanh nghiệp Ủy ban MTTQ học sinh vượt khó Sacombank - SBR
