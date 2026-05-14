Quốc tế

Ông Netanyahu "bí mật thăm UAE", cả UAE và Iran đồng loạt phản ứng "gắt"

Huệ Bình

(NLĐO) – Thủ tướng Israel tiết lộ đã “bí mật thăm” Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) và gặp tổng thống nước này trong thời gian xung đột với Iran.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc gặp giữa ông Netanyahu và Tổng thống Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan đã dẫn đến một "bước đột phá lịch sử".

Tuy nhiên, ngay sau đó, Bộ Ngoại giao UAE đã bác bỏ thông tin này là "hoàn toàn vô căn cứ", phủ nhận mọi thông tin về chuyến thăm của ông Netanyahu hay bất kỳ phái đoàn quân sự nào của Israel.

"UAE tái khẳng định rằng quan hệ với Israel là công khai, được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp định Abraham đã được công bố chính thức và không dựa trên bất kỳ thỏa thuận thiếu minh bạch hay phi chính thức nào" - Bộ Ngoại giao UAE nhấn mạnh.

Israel tuyên bố “đột phá”, UAE bác bỏ chuyến thăm bí ẩn của ông Netanyahu - Ảnh 1.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu (trái) phát biểu vào ngày 13-5-2026. (Ảnh: Maayan Toaf/GPO). Ông Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, Tổng thống UAE, tại Triển lãm Hàng không Dubai ở Dubai ngày 17-11-2025. (Ảnh: AP)

Mặc dù vậy, theo The Times of Israel, một nguồn tin thân cận cho biết ông Netanyahu và Tổng thống bin Zayed đã gặp nhau tại Al-Ain, một thành phố ốc đảo giáp biên giới Oman vào ngày 26-3 và cuộc gặp kéo dài trong nhiều giờ.

Đây là chuyến đi đầu tiên - được Israel xác nhận - của ông Netanyahu tới UAE kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 2020, sau nhiều lần "lỡ hẹn" do các biến động chính trị như vụ Bộ trưởng An ninh Israel Itamar Ben Gvir đến thăm khu phức hợp đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa mà Israel gọi là Núi Đền ở Jerusalem, hay cuộc xung đột tại dải Gaza.

Về phía Iran, trong suốt cuộc xung đột, Iran đã tấn công nhiều mục tiêu tại UAE. Tehran cũng liên tục chỉ trích UAE vì cho rằng nước này có mối quan hệ ngày càng thân thiết hơn với Mỹ và Israel.

Iran thậm chí đã đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với UAE, khẳng định rằng họ vốn đã nắm được thông tin về chuyến thăm mà Israel gọi là bí mật này ngay từ khi chiến dịch quân sự giữa Mỹ - Israel và Tehran đang ở cao điểm.

Israel tuyên bố “đột phá”, UAE bác bỏ chuyến thăm bí ẩn của ông Netanyahu - Ảnh 2.

Những cột khói bốc lên từ một cơ sở dầu khí ở Fujairah - UAE ngày 14-3-2026. Ảnh: AP

Theo đài BBC The Times of Israel, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi viết trên mạng xã hội X rằng ông Netanyahu vừa "công khai những gì mà cơ quan an ninh Iran đã báo cáo cho giới lãnh đạo từ lâu".

Tuy nhiên, tờ The Times of Israel lưu ý Bộ trưởng Ngoại giao Iran không giải thích lý do vì sao nước này không công bố các thông tin tình báo đó ngay từ vài tuần trước.

Ông Araghchi chỉ nhấn mạnh việc "bắt tay ngầm" với Israel là "không thể tha thứ" và những bên liên quan "sẽ phải chịu trách nhiệm".

Sự rạn nứt với Iran càng sâu sắc khi có thông tin Israel đã gửi một đơn vị tên lửa Vòm Sắt (Iron Dome) cùng binh sĩ vận hành tới UAE.

Theo Bộ Quốc phòng UAE, Tehran đã dội tổng cộng khoảng 550 tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình và hơn 2.200 máy bay không người lái vào nước này, khiến UAE trở thành quốc gia bị tập kích nhiều nhất khu vực trong cuộc xung đột.

Hiện tại, dù lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực được khoảng một tháng, tình hình vẫn hết sức mong manh khi Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz để đáp trả các lệnh trừng phạt của Mỹ và Israel.

(NLĐO) - Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy siêu tàu dầu Yuan Hua Hu của Trung Quốc có thể đã qua được eo biển Hormuz, tiến vào vịnh Ba Tư.

(NLĐO) – Israel đã chuyển giao các hệ thống phòng thủ tên lửa Iron Dome (Vòm Sắt) tới UAE nhằm bảo vệ quốc gia này trong bối cảnh xung đột với Iran.

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Iran vừa ra cảnh báo mới đến Mỹ và Israel, đồng thời nêu ra 5 điều kiện để nối lại đàm phán.

