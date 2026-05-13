Lầu Năm Góc tốn 29 tỉ USD cho chiến sự Iran, xin cấp 1.500 tỉ USD ngân sách

Theo Al Jazeera và AP, hôm 12-5, Lầu Năm Góc thừa nhận chi phí mà Mỹ đã bỏ ra cho chiến dịch Iran đã lên tới 29 tỉ USD, tăng thêm đáng kể so với con số 25 tỉ USD mà Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth đã đưa ra 2 tuần trước đó.

Con số này được nêu ra tại một phiên điều trần ngân sách tại Quốc hội Mỹ, nơi mà ông Hegseth kiên quyết bảo vệ đề xuất ngân sách lên tới 1.500 tỉ USD cho Bộ Chiến tranh trong năm tài chính tiếp theo. Đây cũng là con số mà Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc đến trước đó.

Bộ trưởng Pete Hegseth tại phiên điều trần của tiểu ban phân bổ ngân sách quốc phòng Thượng viện ngày 12-5. Ảnh: AP

Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết vẫn còn nhiều lựa chọn quân sự trước mắt, bao gồm cả leo thang căng thẳng, vì ông Donald Trump nói rằng thỏa thuận ngừng bắn hiện tại với Iran đang "trong tình trạng nguy kịch".

Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik vào cùng ngày đã cảnh báo Mỹ và Israel "phải chấp nhận các quyền hợp pháp và dứt khoát của dân tộc Iran, nếu không sẽ phải hứng chịu những thất bại liên tiếp cả trên mặt trận ngoại giao lẫn chiến trường".

Ông Talaei-Nik tuyên bố nếu không làm được điều đó, đối phương "sẽ không thể thoát khỏi vũng lầy mà họ đang mắc kẹt”.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran cũng khẳng định bất kỳ mối đe dọa, hành động gây hấn hay vi phạm nào mới của kẻ thù sẽ bị Iran đáp trả một cách "dứt khoát, triệt để", theo Mehr.

“Việc các tàu chiến và tàu hải quân Mỹ liên tục rút khỏi khu vực xung đột cho thấy quyết tâm và năng lực của lực lượng vũ trang nước ta, cả Lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo (IRGC) và quân đội. Họ hoàn toàn sẵn sàng đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động gây hấn nào” - ông Talaei-Nik tiếp lời.

Iran nêu 5 điều kiện nối lại đàm phán Theo TASS, Iran tuyên bố sẽ không nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng năm điều kiện của Tehran. Thông tin trên được một nguồn tin giấu tên cung cấp cho hãng tin Fars. Năm điều kiện đó bao gồm: Ngừng các hành động thù địch trên mọi mặt trận, đặc biệt là ở Lebanon; dỡ bỏ các lệnh trừng phạt chống Iran; giải phóng các tài sản bị phong tỏa của Iran; bồi thường thiệt hại do chiến sự gây ra; công nhận chủ quyền của Iran đối với eo biển Hormuz. Nguồn tin nói thêm những điều kiện này chỉ nhằm thiết lập mức độ tin cậy tối thiểu và quay trở lại tiến trình đàm phán. Ngoài ra, Iran đã chuyển thông điệp qua nhà trung gian hòa giải Pakistan rằng việc tiếp tục phong tỏa hải quân ở biển Ả Rập và vịnh Oman sau khi lệnh ngừng bắn được tuyên bố chỉ làm gia tăng sự ngờ vực đối với các cuộc đàm phán với Mỹ.



