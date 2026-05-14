Quốc tế

Điểm nóng xung đột ngày 14-5: Tổng thống Putin điểm danh loạt vũ khí chiến lược

Hải Hưng

(NLĐO) - Tên lửa hạt nhân RS-28 Sarmat mà Nga vừa tuyên bố thử nghiệm thành công có thể tấn công mục tiêu ở bất cứ đâu, xuyên thủng mọi lá chắn hiện đại nhất.

Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân RS-28 Sarmat vào trực chiến từ cuối năm 2026.

Tên lửa mà phương Tây đặt cho biệt danh "Satan II" được nhà lãnh đạo Nga mô tả "bất khả chiến bại", đủ khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ hiện có.

Uy lực tên lửa “Satan II” Nga sắp đưa vào trực chiến - Ảnh 1.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa RS-28 Sarmat, biệt danh "Satan II", rời bệ phóng giữa những cột khói nâu. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga

Chủ nhân Điện Kremlin đưa ra tuyên bố trên sau khi Nga phóng thành công RS-28 Sarmat trong vụ thử nghiệm ngày 12-5. "Chắc chắn chúng tôi sẽ đưa tên lửa Sarmat vào biên chế từ cuối năm nay"- Tổng thống Putin nhấn mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó công bố video ghi lại vụ phóng "Satan II", trong đó tên lửa lao lên không trung giữa những cột khói nâu dày đặc. Moscow mô tả vụ phóng đánh dấu lần thử nghiệm thành công đầu tiên của tên lửa RS-28 Sarmat.

Moscow ban đầu lên kế hoạch đưa tên lửa RS-28 Sarmat vào biên chế trong năm 2018, song liên tục gặp trục trặc, thử nghiệm thất bại và chậm tiến độ. Thậm chí, một tên lửa Sarmat được cho là đã phát nổ chỉ vài giây sau khi rời bệ phóng hồi năm ngoái.

Giới chuyên gia phương Tây cho rằng tên lửa Sarmat chỉ có thể mang tải trọng 10 tấn, tầm bắn gần 18.000 km - thấp hơn đáng kể so với tuyên bố từ nhà lãnh đạo Nga lên tới 35.000 km.

Để so sánh, tên lửa đạn đạo liên lục địa LGM-30 Minuteman của Mỹ có tầm bắn tối đa khoảng 12.900 km và có thể mang tối đa 3 đầu đạn.

Tên lửa Trident II (Anh) được phóng từ tàu ngầm, có tầm bắn khoảng 11.300 km và có thể mang 8 đầu đạn trong cấu hình nhiều đầu đạn hồi quyển độc lập, theo Telegraph.

Không chỉ "giới thiệu" tên lửa RS-28 Sarmat với tư cách "bất khả chiến bại", Tổng thống Putin còn tiết lộ các chương trình vũ khí chiến lược khác của Nga cũng đang bước vào giai đoạn cuối.

Nhà lãnh đạo Nga đã đề cập tới ngư lôi không người lái mang đầu đạn hạt nhân Poseidon, tên lửa hành trình bay thấp hạt nhân Burevestnik, tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Oreshnik từng 2 lần được phóng vào Ukraine.

Ngoài ra, Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ cho hay Nga năm ngoái sở hữu gần 5.500 đầu đạn hạt nhân, trong đó khoảng 1.700 đầu đạn đã được triển khai và sẵn sàng sử dụng.

Uy lực tên lửa “Satan II” Nga sắp đưa vào trực chiến - Ảnh 2.

Tên lửa siêu vượt âm có khả năng mang đầu đạn hạt nhân RS-28 Sarmat, từng được truyền thông phương Tây gọi là "vũ khí nguy hiểm nhất thế giới". Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga.

Điểm nóng xung đột ngày 11-5: Nga dựng thêm vành đai phòng không quanh Moscow

(NLĐO) - Nga xây dựng "vành đai thép" quanh thủ đô Moscow và dinh thự trọng yếu trước mối đe dọa từ máy bay không người lái.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ra đề nghị nóng về Iran

(NLĐO) - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga sẵn sàng vận chuyển và lưu trữ kho uranium làm giàu của Iran.

Mỹ kỳ vọng từ lệnh ngừng bắn Nga - Ukraine

Nga và Ukraine đã đồng ý ngừng bắn trong 3 ngày, bắt đầu từ 9-5

