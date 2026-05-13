Chiến sự Trung Đông ngày 13-5: Siêu tàu dầu Trung Quốc "vượt Hormuz", Iran phản pháo Kuwait

Anh Thư

(NLĐO) - Dữ liệu theo dõi tàu biển cho thấy siêu tàu dầu Yuan Hua Hu của Trung Quốc có thể đã qua được eo biển Hormuz, tiến vào vịnh Ba Tư.

Theo Bloomberg Al Jazeera, dữ liệu theo dõi tàu cho thấy siêu tàu dầu Yuan Hua Hu đã đi qua eo biển Hormuz vào sáng 13-5, ngang qua đảo Larak của Iran, ở phía Đông của eo biển và hướng về phía Nam, đi vào vịnh Ba Tư.

Theo cơ sở dữ liệu vận tải biển Equasis, con tàu này thuộc sở hữu và được điều hành bởi các đơn vị của tập đoàn vận tải biển Cosco của Trung Quốc.

Chiến sự Trung Đông 13-5: Siêu tàu dầu Trung Quốc có thể đã vượt Hormuz, Iran nói Mỹ chặn tàu Hy Lạp - Ảnh 1.

Đây chỉ mới là tàu chở dầu thô cỡ lớn thứ 3 của Trung Quốc đi qua Hormuz kể từ khi xung đột nổ ra. 

Diễn biến đặc biệt gây chú ý trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên đường sang Trung Quốc và dự kiến sớm hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Bắc Kinh, nơi ông cho rằng vấn đề Iran sẽ chiếm thời lượng đáng kể trong chương trình nghị sự.

Khi rời Mỹ, ông Donald Trump khẳng định: "Chúng ta đã kiểm soát Iran rất nhiều. Chúng ta sắp đạt được thỏa thuận hoặc họ sẽ bị hủy diệt". 

Điều trần trước quốc hội ngày 12-5, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng (Bộ Chiến tranh) Mỹ Pete Hegseth cũng nhấn mạnh Mỹ đang kiểm soát eo biển Hormuz.

Trong khi đó, hãng tin Mehr cho biết tàu chở dầu mang cờ Hy Lạp Agios Fanourios, chở dầu thô của Iraq, đã được Tehran cho qua eo biển Hormuz vào ngày 11-5, nhưng sau đó lại bị Mỹ chặn lại vào ngày 12-5.

Cũng theo hãng tin Iran này, con tàu đã bị lực lượng phong tỏa hải quân của Mỹ buộc quay đầu.

Cũng trong ngày 13-5, Bộ Ngoại giao Iran đã ra tuyên bố chính thức lên án việc Kuwait cáo buộc 4 quân nhân Iran đang thực hiện hành động thù địch tại vùng biển của quốc gia này, cụ thể là đảo Bubiyan.

Theo AP, trên đảo này có cảng Mubarak Al Kabeer, vốn đang được xây dựng theo một kế hoạch phát triển hạ tầng do Trung Quốc triển khai. Đảo này cũng từng bị Iran tấn công trong thời gian xung đột.

Theo Bộ Ngoại giao Iran, 4 binh sĩ thuộc lực lượng Hải quân Iran đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra biển thường lệ thì sự cố trục trặc trong hệ thống định vị khiến họ vô tình đi vào vùng biển thuộc chủ quyền của Kuwait. Bộ này cho rằng các cáo buộc của Kuwait là vô căn cứ.

Xung đột vẫn ác liệt tại Lenbanon

Hôm 13-5, quân đội Israel tuyên bố đã nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng được cho là của Hezbollah ở một số khu vực phía Nam Lebanon. Tuyên bố này được đưa ra sau khi hãng thông tấn quốc gia Lebanon cho biết Israel đã không kích các thị trấn Majdal Zoun, Yanouh và Burj Shemali của nước này.

Trong khi đó, máy bay không người lái bay thấp cũng được phát hiện trên bầu trời Beirut và các vùng ngoại ô.

Trước đó, quân đội Israel cũng tuyên bố rằng lực lượng của họ đã tấn công 40 địa điểm của Hezbollah ở miền Nam Lebanon vào ngày hôm trước.

