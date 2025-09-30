Ông Nguyễn Đình Trung tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk

Sáng 30-9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Dự đại hội có 449 đại biểu chính thức, trong đó có 60 đại biểu đương nhiên, đại diện hơn 137.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Nên - Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng - ghi nhận và đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu lần thứ I của Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk.

Ông Nguyễn Văn Nên ghi nhận những thành tựu đã đạt được, làm rõ thêm một số hạn chế, khuyết điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025 được nêu trong dự thảo báo cáo chính trị; gợi mở một số nội dung trọng tâm để Đại hội nghiên cứu, thảo luận và tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: N.H.



Tại đại hội, Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk gồm 62 người và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk gồm 21 người.

Theo quyết định, ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Bộ Chính trị cũng chỉ định bà Cao Thị Hòa An, Chủ tịch HĐND tỉnh, tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Bí thư Tỉnh ủy gồm: ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk; bà Huỳnh Thị Chiến Hòa và ông Đỗ Hữu Huy được chỉ định tiếp tục đảm nhiệm chức danh này nhiệm kỳ 2025-2030.

Chỉ định ông Y Giang Gry Niê Knơng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Đắk Lắk, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2025-2030. Trong đó, ông Trần Trung Hiển giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Đình Trung thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk bày tỏ niềm vinh dự, tự hào, gửi lời cảm ơn sự tin tưởng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tín nhiệm, phân công nhiệm vụ.

Ông Nguyễn Đình Trung cho rằng đây là vinh dự, trách nhiệm cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk hứa tiếp tục vững bản lĩnh chính trị, không ngừng đoàn kết, thống nhất, rèn luyện, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ I.