Thời sự Chính trị

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương, dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 30-9, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể với sự tham dự của 448 đại biểu chính thức. 

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 1.

Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Dự Đại hội có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.

Tham dự có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài.

Cùng dự có các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, nguyên Ủy viên Ban Bí thư; Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; cùng 448 đại biểu (gồm các đại biểu đương nhiên và đại biểu được bầu từ 56 đảng bộ trực thuộc Quân ủy Trung ương), đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, ý chí, niềm tin và nguyện vọng của hơn 27 vạn đảng viên trong Đảng bộ Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 2.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhấn mạnh Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng. Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta vừa tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đang ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra, lập thành tích cao nhất chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đại hội có nhiệm vụ tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, chủ trương và giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ Quân đội 5 năm tới (2025 - 2030); thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của Trung ương trình Đại hội XIV của Đảng; bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Quân đội đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 3.

Thủ tướng Phạm Minh Chính với các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII có chủ đề: "Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu, Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nâng cao sức mạnh quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần xây dựng đất nước hòa bình, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc".

Theo Đại tướng Phan Văn Giang, trong 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước có nhiều thời cơ, thuận lợi, song cũng không ít khó khăn, thách thức. Cục diện thế giới có những chuyển biến nhanh, phức tạp theo hướng đa cực, đa trung tâm, đa tầng nấc, phân mảnh và phân tuyến mạnh... 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý, điều hành tập trung, thống nhất của Nhà nước, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, Đảng bộ Quân đội đã nghiêm túc quán triệt, cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào Chương trình hành động. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nỗ lực vượt qua những khó khăn, thách thức, có nhiều chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt các mặt công tác, hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI đề ra, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, một số nhiệm vụ về đích sớm, ghi dấu ấn lịch sử.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 4.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó, Quân ủy Trung ương và cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn quân luôn chấp hành nghiêm các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu ngày càng nâng lên; góp phần giữ vững sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 5.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trình bày Báo cáo chính trị. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 6.

Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu. Ảnh: TTXVN

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Quân đội đã lãnh đạo toàn quân không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; cơ bản hoàn thành điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng "tinh, gọn, mạnh"; thực hiện tốt chức năng đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Quân đội thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, nhất là trên các địa bàn chiến lược, trọng yếu, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước. 

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn đoàn kết, thống nhất, kiên định, vững vàng về tư tưởng, là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bảo vệ vững chắc và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

"Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, khẳng định bản lĩnh, sự trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam sau hơn 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Những quyết sách của Đại hội là cơ sở để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội; phát huy sức mạnh tổng hợp; xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; tăng cường sức mạnh quốc phòng, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng"- Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm dự, chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội- Ảnh 7.

Các đại biểu dự Đại hội.

