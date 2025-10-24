Ông Nguyễn Đức Thanh được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, TP HCM

Ngày 24-10, Hội nghị đại biểu Công đoàn xã Nhuận Đức, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đã diễn ra với sự tham gia của 50 đại biểu.

Ông Đặng Trung Dũng, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM (bìa phái), tặng hoa của LĐLĐ TP chúc mừng Hội nghị Công đoàn xã Nhuận Đức

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Công đoàn xã cho hay vượt qua những khó khăn, trở ngại của những ngày đầu thành lập, hoạt động của Công đoàn xã đến nay đã dần đi vào ổn định. Công tác chăm lo cho đoàn viên - lao động được mở rộng, phù hợp với từng đối tượng cụ thể, kịp thời động viên, tiếp sức CNVC-LĐ vượt khó, vươn lên, đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Cụ thể Công đoàn xã và các Công đoàn cơ sở đã chăm lo, tặng quà, học bổng cho 324 trường hợp là đoàn viên, con NLĐ khó khăn; phối hợp cùng 2 doanh nghiệp tổ chức "Bữa cơm Công đoàn" nâng giá trị suất ăn ca của người lao động từ 20.000 đồng lên 70.000 đồng, tổng kinh phí 37,5 triệu đồng…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại Hội nghị

Để phong trào CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn xã nhiệm kỳ 2025 – 2030 đạt kết quả cao, có khả năng thích ứng linh hoạt với tình hình mới và chăm lo, bảo vệ tốt hơn cho đoàn viên - lao động, Công đoàn xã xác định phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và nâng cao năng lực cán bộ Công đoàn, Công đoàn cơ sở.

Từ nhận định trên, Công đoàn xã Nhuận Đức đề ra phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới là thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; Phát huy mọi nguồn lực tập trung nâng cao chất lượng các hoạt động chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVC-LĐ và tiếp tục phối hợp với Tổ chức tài chính vi mô CEP trong trợ vốn cho CNVC-LĐ trên địa bàn; Tăng cường thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp;

Ban chấp hành Công đoàn xã Nhuận Đức, nhiệm kỳ 2025- 2030, ra mắt hội nghị

Bên cạnh đó, Công đoàn xã cũng sẽ chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong CNVC-LĐ. Kịp thời động viên CNVC-LĐ nâng cao hiệu quả, năng suất lao động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của xã; Đẩy mạnh các phong trào học tập và khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVC-LĐ nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng nghề nghiệp để nâng cao hiệu quả trong lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển của đơn vị, doanh nghiệp và đảm bảo việc làm, tăng thu nhập...

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn xã được chỉ định cũng đã ra mắt đại biểu. Ông Nguyễn Đức Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn xã Nhuận Đức, TP HCM.