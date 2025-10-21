Công đoàn phường Bình Thạnh đặt mục tiêu phát triển 1.200 đoàn viên trong 5 năm tới

Chiều 21-10, Công đoàn phường Bình Thạnh, TP HCM đã tổ chức hội nghị đại biểu Công đoàn phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại biểu dự hội nghị đại biểu Công đoàn phường Bình Thạnh lần thứ I

Công đoàn phường Bình Thạnh hiện quản lý 254 Công đoàn cơ sở với 16.378 đoàn viên. Sau khi ra mắt và kiện toàn bộ máy, Công đoàn phường đã từng bước ổn định hoạt động. Trong đó, tập trung hỗ trợ Công đoàn cơ sở trên địa bàn trong công tác giám sát và thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể cũng như đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho đoàn viên - lao động khó khăn.

Bà Lê Thị Kim Thúy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đánh giá các kết quả hoạt động từ sau khi thành lập, hội nghị đã thảo luận và thống nhất đề ra 13 chỉ tiêu và 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm cho hoạt động Công đoàn phường Bình Thạnh giai đoạn 2025-2030.

Trong đó, đặc biệt chú trọng nhóm nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hiện chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, viên chức, lao động.

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở cũng được Công đoàn phường Bình Thạnh đặc biệt quan tâm. Cụ thể, phấn đấu vận động 95% doanh nghiệp tư nhân có từ 25 lao động trở lên và hoạt động ổn định thành lập tổ chức Công đoàn; vận động kết nạp 1.200 người lao động vào tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ. Đồng thời hỗ trợ Công đoàn cơ sở đủ điều kiện thực hiện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp đạt từ 80% trở lên.

Ban chấp hành Công đoàn phường Bình Thạnh, nhiệm kỳ 2025-2030 cam kết phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo nhằm thực hiện tốt vai trò Công đoàn giai đoạn tới

Công đoàn phường cũng phấn đấu thực hiện và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua thiết thực nhằm chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2030), 100 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2029).

Hội nghị đã thông qua quyết định chỉ định Ban chấp hành Công đoàn phường Bình Thạnh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 13 thành viên, trong đó Chủ tịch Công đoàn phường là ông Đinh Hải Long.

Lãnh đạo LĐLĐ TP trao kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" và chúc mừng các cá nhân tiêu biểu

Dịp này, 8 cá nhân tiêu biểu, có thời gian dài gắn bó và có nhiều đóng góp cho hoạt động Công đoàn đã vinh dự nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn" của Tổng LĐLĐ Việt Nam.