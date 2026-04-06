Ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Thanh tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Thanh tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO) - Hai Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XV là ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Thanh tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Chiều 6-4, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 6-4, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trình bày 2 dự thảo nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đối với nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu).

Theo đó, danh sách các Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm 6 ông/bà: Ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh, bà Nguyễn Thị Hồng.

Trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 62 tuổi, Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật Kinh tế, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội 3 khóa (XIV, XV, XVI).

Ông Nguyễn Khắc Định từng công tác tại Văn phòng Chính phủ trước khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Năm 2020, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4-2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh 59 tuổi, quê Ninh Bình, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội 4 khóa (XIII, XIV, XV, XVI).

Bà Nguyễn Thị Than từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó ban Tổ chức Trung ương và được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội từ tháng 6-2024.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cống hiến hết sức mình, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân

(NLĐO) - Sáng 6-4, sau khi tái đắc cử, Chủ tịch Quốc hội khóa XVI Trần Thanh Mẫn đã có bài phát biểu nhậm chức trước Quốc hội.

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng làm Phó Chủ tịch Quốc hội

(NLĐO)- Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Ông Nguyễn Hồng Diên làm Phó Chủ tịch Quốc hội

(NLĐO)- Ông Nguyễn Hồng Diên đã được Quốc hội bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội khoá XVI.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo