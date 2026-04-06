Chiều 6-4, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu 6 Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI.

Ông Nguyễn Khắc Định và bà Nguyễn Thị Thanh tái đắc cử Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, chiều 6-4, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV Lê Quang Mạnh, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV, trình bày 2 dự thảo nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XVI.

Sau đó Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua các dự thảo nghị quyết nêu trên bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Đối với nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XVI, có 496 đại biểu tham gia biểu quyết, trong đó có 496 đại biểu tán thành (bằng 100% đại biểu Quốc hội có mặt và bằng 99,20% tổng số đại biểu).

Theo đó, danh sách các Phó chủ tịch Quốc hội khóa XVI gồm 6 ông/bà: Ông Đỗ Văn Chiến, ông Nguyễn Khắc Định, bà Nguyễn Thị Thanh, ông Nguyễn Hồng Diên, ông Nguyễn Doãn Anh, bà Nguyễn Thị Hồng.

Trong đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định 62 tuổi, Tiến sĩ Luật, Thạc sĩ Luật Kinh tế, quê Hưng Yên. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng 3 (XII, XIII, XIV); đại biểu Quốc hội 3 khóa (XIV, XV, XVI).

Ông Nguyễn Khắc Định từng công tác tại Văn phòng Chính phủ trước khi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. Năm 2020, ông làm Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và được bầu làm Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4-2021.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh 59 tuổi, quê Ninh Bình, thạc sĩ Quản trị kinh doanh, cử nhân Luật. Bà là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, XIV; đại biểu Quốc hội 4 khóa (XIII, XIV, XV, XVI).

Bà Nguyễn Thị Than từng giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình; Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó ban Tổ chức Trung ương và được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội từ tháng 6-2024.

Đồ họa: Anh Thanh

