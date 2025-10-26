HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú

HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 ủy viên, Ban Thường trực có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch

Sáng 26-10, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham dự của 230 đại biểu.

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 1.

Văn nghệ đầu giờ.

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 2.

Nhận hoa chúc mừng của Đảng ủy phường.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp, sâu sát và chặt chẽ. 

Có nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào, thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo được sự đồng tình, hưởng ứng và thu hút đông đảo Nhân dân tham gia; đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đời sống của Nhân dân ngày càng được cải thiện. Các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng.

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú phát biểu khai mạc Đại hội.

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 4.
Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 5.
Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 6.
Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 7.

Các đại biểu xem clip Báo cáo tóm tắt các kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú giai đoạn 2024 - 2025.

Phường hiện có 4.531 doanh nghiệp, 5.210 cơ sở sản xuất - kinh doanh cá thể, cơ cấu kinh tế gồm 92,6% công nghiệp - xây dựng, 7,2% dịch vụ, 0,2% nông nghiệp. Các mô hình tuyên truyền "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng" được triển khai hiệu quả, góp phần củng cố niềm tin và khối đại đoàn kết toàn dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức thành viên đã chủ động đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò của từng tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng. Công tác truyền thông được đẩy mạnh qua các trang mạng xã hội Facebook, Zalo của phường và các tổ chức thành viên.

Phường đã vận động thực hiện 42 công trình dân sinh với tổng giá trị 3,9 tỷ đồng. Vận động 5.000 phần quà Tết trị giá 3 tỷ đồng cho các hộ cận nghèo, khó khăn. Công tác giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả: tổ chức 389 lượt tập huấn kỹ thuật, xây dựng 30 căn nhà tình thương, tặng 8 sổ tiết kiệm, 1.760 thẻ BHYT, hỗ trợ 2.000 kg gạo, chi gần 4 tỷ đồng chăm lo đối tượng yếu thế. 

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" được tuyên truyền sâu rộng qua họp dân, câu lạc bộ, hội nghị, phát động online. Thành lập "Gian hàng 0 đồng", mời gọi các siêu thị tham gia các gian hàng bình ổn giá cho người dân đã phát trên 550 suất quà trị giá 220 triệu đồng... 

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 8.

Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội.

Bên cạnh đó, MTTQ đã phối hợp với Công an phường ký kết liên tịch bảo đảm an ninh trật tự. Vận động lắp đặt camera an ninh, đẩy mạnh phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Các cơ sở tôn giáo, chủ nhà trọ tích cực tham gia giám sát, phát hiện và tố giác tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị.

Ngoài ra, công tác với kiều bào và thân nhân cũng được quan tâm qua việc vận động kiều bào ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", "Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc", góp phần thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cộng đồng người Việt ở nước ngoài với quê hương. MTTQ phường thông qua thân nhân kiều bào để nắm tâm tư nguyện vọng của đồng bào sống xa quê hương, cùng hưởng ứng các hoạt động xã hội từ thiện, ủng hộ quỹ "Vì người nghèo", ủng hộ đồng bào bị thiên tai do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường phát động.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM biểu dương những kết quả Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú đạt được trong nhiệm kỳ qua. 

Đồng thời, bà Trương Thị Bích Hạnh cũng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường cần tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Phường cần dùng tiềm năng, thế mạnh của địa phương để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho nhân dân. 

Tham gia các phong trào, các cuộc vận động lớn gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt là phong trào xây dựng đô thị xanh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; phong trào chuyển đổi số, "Bình dân học vụ số" để góp phần xây dựng chính quyền số - xã hội số - công dân số; Các phong trào đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, phát triển kinh tế tư dân; Chăm lo y tế, giáo dục cho nhân dân...

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 9.

Bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

"Tôi đề nghị nghiên cứu, xây dựng và áp dụng mô hình chuyển đổi số vào các hoạt động cửa Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội phường để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền. Tăng cường công tác quản lý, kết nối, chia sẻ, tiếp nhận và phản ánh; xử lý kịp thời các ý kiến, kiến nghị của nhân dân thông qua các nền tảng số", bà Trương Thị Bích Hạnh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú đánh giá cao Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường cùng các tổ chức thành viên đã có những phong trào, hoạt động thiết thực trong suốt thời gian qua. 

Qua đó, ông Phụng đề nghị Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường cần tiếp tục sâu sát nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân. Đẩy mạnh phát động phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, đi vào chiều sâu. Quan tâm đến lực lượng cán bộ chuyên trách có năng lực, đạo đức, tác phong, khả năng vận động Nhân dân để bồi dưỡng và phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận “Tận tụy để dân mến, Trách nhiệm để dân thương, Kỷ cương để dân trọng, năng động để dân được nhờ”…

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 10.

Ông Nguyễn Bạch Hoàng Phụng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tăng Nhơn Phú phát biểu tại Đại hội.


Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 11.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội đã hiệp thương dân chủ bầu ra Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 ủy viên, Ban Thường trực có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch. Trong đó, ông Nguyễn Thanh Bình được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú.

Tại Đại hội, Ban vận động quản lý và sử dụng Quỹ vì người nghèo TP HCM - Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao tặng 300 triệu đồng hỗ trợ hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 4.

Nhận hoa chúc mừng và bảng tượng trưng hỗ trợ 300 triệu đồng cho hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú.

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú cũng đã phát động đại biểu tham dự Đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra.

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú - Ảnh 4.

Đại biểu tham dự Đại hội đóng góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 Bualoi gây ra.

