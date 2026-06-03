Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ

Minh Chiến

(NLĐO)- Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy Chính phủ đã công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự.

Chiều 3-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ; đồng thời đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Chính phủ.

Theo các báo cáo tại hội nghị, sau khi kiện toàn nhân sự theo quyết định của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chủ tịch nước, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ cùng các đảng ủy trực thuộc đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền rõ ràng; xác định cụ thể nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền của từng tập thể, cá nhân; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Ảnh 2.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, bảo đảm Quy chế làm việc của Đảng ủy đồng bộ với Quy chế làm việc của Chính phủ, qua đó xây dựng cơ chế vận hành khoa học, minh bạch, phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng nhất của Đảng, là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm các chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chủ động, kịp thời, toàn diện, khách quan và nghiêm minh; đồng thời chú trọng phát hiện, biểu dương, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ được yêu cầu đi đầu trong chuyển đổi số, khai thác dữ liệu liên thông, tiến tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng cho biết khối lượng công việc 6 tháng cuối năm rất lớn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Do đó, các cấp ủy cần thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch công tác; cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành từng nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng và trách nhiệm thực hiện.

Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cùng với đó, Đảng bộ Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới công tác tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Liên quan các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án trọng tâm, nhất là Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về đất đai và Đề án quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.

Tin liên quan

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với các tỉnh tăng trưởng dưới mức tiềm năng

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với các tỉnh tăng trưởng dưới mức tiềm năng

(NLĐO)- Sáng 3-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2026.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, trực tiếp chỉ đạo trung tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

ủy ban kiểm tra công tác nhân sự văn phòng chính phủ đảng uỷ chính phủ ông nguyễn quốc đoàn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo