Ông Nguyễn Quốc Đoàn làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ

Chiều 3-6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2025 – 2030. Ảnh: Nhật Bắc

Tại Hội nghị, Đảng ủy Chính phủ đã tổ chức công bố và trao Quyết định của Bộ Chính trị chỉ định kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ và tham gia Thường trực Đảng ủy Chính phủ với ông Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; ra mắt Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025-2030, trong đó ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

Các đại biểu đã thảo luận, cho ý kiến đối với dự thảo Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ; Quy chế làm việc của Ủy ban Kiểm tra; Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2026 và cả nhiệm kỳ; đồng thời đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Đảng bộ Chính phủ.



Theo các báo cáo tại hội nghị, sau khi kiện toàn nhân sự theo quyết định của Bộ Chính trị, Quốc hội và Chủ tịch nước, Đảng ủy Chính phủ, Chính phủ cùng các đảng ủy trực thuộc đã nhanh chóng bắt tay vào công việc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt và đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh Quy chế làm việc của Đảng ủy Chính phủ phải thể hiện tinh thần đổi mới mạnh mẽ, phân cấp, phân quyền rõ ràng; xác định cụ thể nguyên tắc, quy trình, trách nhiệm và thẩm quyền của từng tập thể, cá nhân; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chúc mừng Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ. Ảnh: Nhật Bắc

Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Đảng ủy Chính phủ phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát, bảo đảm Quy chế làm việc của Đảng ủy đồng bộ với Quy chế làm việc của Chính phủ, qua đó xây dựng cơ chế vận hành khoa học, minh bạch, phối hợp nhịp nhàng trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, người đứng đầu Chính phủ khẳng định đây là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng nhất của Đảng, là công cụ kiểm soát quyền lực, giữ vững kỷ luật, kỷ cương và bảo đảm các chủ trương của Đảng được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Thủ tướng yêu cầu công tác kiểm tra, giám sát phải được thực hiện chủ động, kịp thời, toàn diện, khách quan và nghiêm minh; đồng thời chú trọng phát hiện, biểu dương, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; xử lý nghiêm các trường hợp né tránh, đùn đẩy trách nhiệm hoặc chậm tham mưu tháo gỡ các điểm nghẽn.

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Chính phủ được yêu cầu đi đầu trong chuyển đổi số, khai thác dữ liệu liên thông, tiến tới kiểm tra, giám sát trên dữ liệu nhằm nâng cao chất lượng, rút ngắn thời gian xử lý công việc.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng cho biết khối lượng công việc 6 tháng cuối năm rất lớn trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường. Do đó, các cấp ủy cần thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch công tác; cụ thể hóa các chỉ đạo của Trung ương thành từng nhóm nhiệm vụ gắn với tiến độ, chất lượng và trách nhiệm thực hiện.

Thủ tướng cũng chỉ đạo triển khai đồng bộ công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời xây dựng cơ chế bảo vệ cán bộ đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung.

Cùng với đó, Đảng bộ Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức; đổi mới công tác tuyên truyền gắn với chuyển đổi số; chủ động nắm bắt, định hướng dư luận và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Liên quan các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược, tập trung nguồn lực để bảo đảm tiến độ, chất lượng các đề án trọng tâm, nhất là Đề án sơ kết Nghị quyết số 18-NQ/TW về đất đai và Đề án quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai.