Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với các tỉnh tăng trưởng dưới mức tiềm năng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với các tỉnh tăng trưởng dưới mức tiềm năng

Minh Chiến

(NLĐO)- Sáng 3-6, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5-2026.

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đổi mới trong công tác chuẩn bị báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo Thủ tướng, các báo cáo đã đánh giá cụ thể diễn biến tình hình, kết quả tháng 5 và 5 tháng đầu năm trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn, tiến độ xử lý công việc của các bộ ngành và kiến nghị giải pháp. Sau phiên họp, tiến độ xử lý công việc sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết thời gian qua, đặc biệt trong tháng 4 và tháng 5, Chính phủ đã tập trung mạnh cho công tác hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản nợ đọng và chuẩn bị các dự thảo luật trình Quốc hội. Tuy nhiên, áp lực công việc thời gian tới còn rất lớn, đòi hỏi tiếp tục duy trì nhịp độ xử lý công việc để bảo đảm tiến độ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và quyết sách của Quốc hội.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, song vẫn còn những vấn đề cần quan tâm như kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng ở một số ngành, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu. Theo đánh giá ước tính 6 tháng và cả năm 2026, yêu cầu tăng trưởng trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi sự quyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng cho biết Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, một số bộ ngành, một số lĩnh vực còn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng, chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra, phân tích kỹ lưỡng và có giải pháp quyết liệt hơn nữa để triển khai trong thời gian tới.

Liên quan triển khai các nghị quyết chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế; bảo đảm hạ tầng liên thông giữa Trung ương với địa phương; phát triển danh mục, sản phẩm công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2026 - Ảnh 2.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng gần 9,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý các yếu tố ảnh hưởng như El Nino, thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn mặn, mưa lũ cùng chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp ở mức cao; đồng thời cho rằng cần tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng và nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên, tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, bình quân 5 tháng tăng 4,31%.

Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, nguồn cung đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần được tính toán kỹ để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá; đồng thời cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất, khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất và mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Về ngân sách nhà nước, thu ngân sách 5 tháng ước đạt 1,34 triệu tỉ đồng, bằng 53% dự toán, tăng 15,3% so với cùng kỳ, song tiến độ thu có xu hướng chậm lại, trong đó thu từ nhà, đất giảm 4,5%. Giải ngân vốn đầu tư công đến hết tháng 5 ước đạt 219,4 ngàn tỉ đồng, bằng 21,6% kế hoạch, tương đương cùng kỳ về tỉ lệ và cao hơn khoảng 34,8 ngàn tỉ đồng về số tuyệt đối.

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5 tháng ước đạt 445,12 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ và là mức cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường đạt 142,6 ngàn doanh nghiệp, tăng 27,6% so với cùng kỳ và cao hơn số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, trực tiếp chỉ đạo trung tâm.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Thủ tướng ký ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ: Đề cao trách nhiệm cá nhân, nêu gương

(NLĐO)- Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã ký Nghị định số 191 ngày 29-5 ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ.

khoa học công nghệ chuyển đổi số Thủ tướng giải ngân vốn đầu tư công họp Chính phủ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo