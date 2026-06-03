Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ làm việc với các tỉnh tăng trưởng dưới mức tiềm năng

Theo chương trình, phiên họp tập trung thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2026; phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tình hình triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, Đề án 06 và cải cách thủ tục hành chính; nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.



Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu khai mạc phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao sự đổi mới trong công tác chuẩn bị báo cáo của Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành, đặc biệt là Bộ Công an - cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo Thủ tướng, các báo cáo đã đánh giá cụ thể diễn biến tình hình, kết quả tháng 5 và 5 tháng đầu năm trên các lĩnh vực; đồng thời chỉ ra những tồn tại, khó khăn, tiến độ xử lý công việc của các bộ ngành và kiến nghị giải pháp. Sau phiên họp, tiến độ xử lý công việc sẽ được công khai trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Lãnh đạo Chính phủ cho biết thời gian qua, đặc biệt trong tháng 4 và tháng 5, Chính phủ đã tập trung mạnh cho công tác hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ xử lý các văn bản nợ đọng và chuẩn bị các dự thảo luật trình Quốc hội. Tuy nhiên, áp lực công việc thời gian tới còn rất lớn, đòi hỏi tiếp tục duy trì nhịp độ xử lý công việc để bảo đảm tiến độ cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và quyết sách của Quốc hội.

Về tình hình kinh tế - xã hội, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, song vẫn còn những vấn đề cần quan tâm như kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng ở một số ngành, lĩnh vực chưa đạt mục tiêu. Theo đánh giá ước tính 6 tháng và cả năm 2026, yêu cầu tăng trưởng trong thời gian tới rất cao, đòi hỏi sự quyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Thủ tướng cho biết Thủ tướng và các Phó Thủ tướng sẽ tiếp tục làm việc với các địa phương, một số bộ ngành, một số lĩnh vực còn đang tăng trưởng dưới mức tiềm năng, chưa đạt được mục tiêu, kế hoạch đặt ra, phân tích kỹ lưỡng và có giải pháp quyết liệt hơn nữa để triển khai trong thời gian tới.

Liên quan triển khai các nghị quyết chiến lược, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung hoàn thiện thể chế; bảo đảm hạ tầng liên thông giữa Trung ương với địa phương; phát triển danh mục, sản phẩm công nghệ chiến lược và đào tạo nguồn nhân lực.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là tác động từ xung đột tại Trung Đông, nhưng dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội nước ta tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 ước tăng hơn 8,7% so với cùng kỳ. Tính chung 5 tháng, chỉ số này tăng hơn 9%, cao nhất trong cùng kỳ từ năm 2021, trong đó ngành chế biến, chế tạo tăng gần 9,5%.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng tăng hơn 11%, cao nhất từ năm 2024 đến nay. Khách quốc tế đạt gần 11 triệu lượt, tăng gần 15% và là mức cao nhất từ trước đến nay. Sản xuất nông nghiệp tiếp tục duy trì đà tăng trưởng khá.

Tuy nhiên, Bộ trưởng lưu ý các yếu tố ảnh hưởng như El Nino, thời tiết cực đoan, nắng nóng, hạn mặn, mưa lũ cùng chi phí phân bón, vật tư nông nghiệp ở mức cao; đồng thời cho rằng cần tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực công nghiệp, tiêu dùng và nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng.

Về lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,3% so với tháng trước, thấp nhất trong 3 tháng gần đây. Tuy nhiên, tháng 5 tăng 5,6% so với cùng kỳ, bình quân 5 tháng tăng 4,31%.

Bộ Tài chính cho biết giá xăng dầu trong nước được điều hành ở mức thấp so với khu vực, nguồn cung đến hết tháng 5 cơ bản đáp ứng nhu cầu. Tuy nhiên, việc điều chỉnh giá điện, giáo dục, y tế trong năm 2026 cần được tính toán kỹ để tránh tác động cộng hưởng lên mặt bằng giá; đồng thời cần tăng cường quản lý giá cả, không để tăng giá đột biến trong mùa cao điểm, mưa bão.

Bộ Tài chính cũng kiến nghị Bộ Công Thương làm việc với các tập đoàn liên quan để rà soát, nâng kế hoạch sản lượng sản xuất, khai thác; chủ động các kịch bản điều tiết nguồn điện, không để thiếu điện cho sản xuất và mục tiêu tăng trưởng hai con số.