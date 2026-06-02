Thời sự Chính trị

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế, trực tiếp chỉ đạo trung tâm.

Chiều 2-6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp về việc tiếp tục triển khai hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Thủ tướng: Nhanh chóng có sản phẩm, dịch vụ tài chính mới cho Trung tâm tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm chủ chốt của Trung tâm tài chính quốc tế. Ảnh: Nhật Bắc

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc họp, Trung tâm tài chính quốc tế đã có khuôn khổ pháp lý riêng theo mô hình "một trung tâm, hai điểm đến", với Nghị quyết số 222/2025/QH15 ngày 27-6-2025 của Quốc hội và 8 nghị định của Chính phủ hướng dẫn triển khai nghị quyết này. Đây là các văn bản nền tảng quy định nguyên tắc, chính sách khung, các cơ chế đặc thù thu hút nhà đầu tư chiến lược; cơ chế giải quyết tranh chấp và quản lý giám sát.

Trên cơ sở khung pháp lý đã được ban hành, các bộ, ngành và hai thành phố đã triển khai nhiều hoạt động. Hội đồng Điều hành và Cơ quan điều hành tại hai địa phương đã triển khai các hoạt động hợp tác với cơ quan quản lý, định chế tài chính, ngân hàng, quỹ đầu tư, doanh nghiệp công nghệ và tổ chức quốc tế; đồng thời chuẩn bị danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính phù hợp với lợi thế riêng.

Về nhân sự và hạ tầng, cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại hai thành phố đã được thành lập, từng bước kiện toàn bộ máy, bố trí nhân sự, xác định chức năng, nhiệm vụ, xây dựng quy chế làm việc nội bộ và định hướng phát triển trên địa bàn; đồng thời quy hoạch, bố trí trụ sở, chuẩn bị khu vực lõi của Trung tâm tài chính quốc tế.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định chủ trương của Đảng về phát triển Trung tâm tài chính quốc tế đã rất rõ và trong thời gian qua đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, khó, phức tạp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết Kết luận số 18 của Trung ương nhấn mạnh yêu cầu khẩn trương đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động, với mục tiêu thiết lập trung tâm có hành lang pháp lý minh bạch, rõ ràng, mạnh để thu hút các nhà đầu tư quốc tế, góp phần huy động dòng vốn trung và dài hạn phục vụ phát triển nhanh, bền vững.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn, Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế, chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư nhưng vẫn bảo đảm quản lý, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng Điều hành Trung tâm tài chính quốc tế và trực tiếp chỉ đạo hoạt động của trung tâm.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng, kiện toàn Hội đồng Điều hành trong tuần này; sau khi kiện toàn, Chủ tịch Hội đồng Điều hành chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế, Hội đồng Điều hành và cơ quan điều hành trước ngày 10-6.

Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chỉ đạo Hội đồng Điều hành khẩn trương phối hợp với hai thành phố nghiên cứu mô hình chuẩn về cơ quan điều hành, kiến nghị lựa chọn phương án khả thi, phù hợp và tối ưu.

Nhấn mạnh các sản phẩm, dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của Trung tâm tài chính quốc tế, Thủ tướng giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố xác định danh mục sản phẩm, dịch vụ tài chính, trước hết là các sản phẩm, dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho TPHCM và Đà Nẵng, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm.

Theo Thủ tướng, ngoài 8 nghị định đã ban hành, các cơ quan cần tiếp tục nghiên cứu các quy định mới trong tháng 6 nhằm tạo cơ chế đột phá để nhanh chóng có một số sản phẩm, dịch vụ tài chính mới chủ chốt cho Trung tâm tài chính quốc tế.

Người đứng đầu Chính phủ cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra, giám sát trực thuộc các cơ quan Trung ương, thực hiện thanh tra, giám sát theo lĩnh vực được giao quản lý; đồng thời chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Hải Phòng phải tiên phong đổi mới mô hình tăng trưởng

(NLĐO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu Hải Phòng đi đầu trong đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

