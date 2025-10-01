Đối thoại với nông dân: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhắn nhủ qua thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng"

Sáng ngày 1-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề "Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số".



Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp đối thoại với nông dân

Ông Phạm Hồng Duy, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát, TP Hà Nội, chia sẻ đơn vị liên kết với các nông dân Hà Nội xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm khép kín, xây dựng mô hình trang trại cây gỗ, bưởi, nuôi cá và ba ba kết hợp du lịch nông nghiệp.

Ông Duy gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương, nông dân phải làm gì để tham gia chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm? Đặc biệt, thời tiết mưa bão xảy ra liên miên thời gian qua sẽ khiến nông dân bị thiệt hại, gặp khó khăn, nguy cơ rơi vào cảnh khủng hoảng thiếu - thừa.

Trực tiếp trả lời câu hỏi của nông dân, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, bà con nông dân cần dứt khoát phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy sản xuất theo kinh tế thị trường, phải trả lời rành rọt được các câu hỏi: Làm gì, bán ở đâu, cho ai, bán với giá nào? Chứ không phải làm theo thói quen, làm xong rồi mới đi tìm chỗ bán.

"Bây giờ làm kinh tế nông nghiệp thì cũng cần xác định quy hoạch, xây dựng các vùng trồng đáp ứng yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng, phải là sản phẩm xanh, sạch. Đã qua rồi thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng", nếu không làm sạch thì không bán được cho ai" – Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Nông dân phàn nàn phí bán hàng trên sàn TMĐT cao, Bộ Công Thương nói gì?

Tiếp tục đối thoại với Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Chảo Thị Yến, đại diện HTX Goong (Lào Cai), nêu lên vấn đề khó khăn nhất khi bán sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là phí sàn cao trong khi biên lợi nhuận nông sản lại rất thấp. Thêm vào đó, sàn TMĐT cũng có nhiều điều kiện ngặt nghèo, gây khó khăn cho bà con trong quá trình tiếp cận. Nhiều đơn hàng mất chi phí vận chuyển cao, thậm chí gấp 2 lần giá trị hàng hóa sản phẩm.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi cùng các đại biểu tại Diễn đàn

Chia sẻ với nông dân, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nhấn mạnh quan trọng nhất đối với định hướng chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật TMĐT sẽ được thông qua tại Kỳ họp tháng 10 này. Bộ sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực (như nông sản, thủy sản). Hình thức hỗ trợ có thể là miễn phí lên sàn, giảm chi phí logistics, tập trung vào 100 sản phẩm trọng điểm.

Về vấn đề pháp lý, việc điều chỉnh các Nghị định liên quan đến Luật TMĐT sắp tới sẽ giải quyết căn bản các băn khoăn của doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, vấn đề phí sàn và chi phí vận chuyển, trên thực tế, đây là các yếu tố thuộc cơ chế thị trường nên Nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bà Oanh cũng thông tin: Bộ Công Thương, cụ thể là Bộ trưởng giao cho Cục TMĐT làm việc và có những thỏa thuận, cam kết với các sàn TMĐT lớn.

Các sàn đã cam kết thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ như: Quảng bá các sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm mới của địa phương; Hướng dẫn các địa phương đáp ứng tiêu chuẩn để đưa sản phẩm lên sàn; Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí…