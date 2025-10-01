Đối thoại với nông dân: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhắn nhủ qua thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng"

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế

Đối thoại với nông dân: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhắn nhủ qua thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng"

Thùy Linh

(NLĐO) - Nông dân phải bắt đầu từ việc thay đổi sản xuất sang tư duy kinh tế thị trường, đã qua rồi thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng".

Sáng ngày 1-10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ X năm 2025: Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề "Kết nối thị trường - Xây dựng thương hiệu - Thúc đẩy tiêu thụ nông sản, góp phần tăng trưởng kinh tế đất nước 2 con số".

Đối thoại với nông dân: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhắn nhủ qua thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng"- Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trực tiếp đối thoại với nông dân

Ông Phạm Hồng Duy, Phó Giám đốc HTX Dịch vụ nông nghiệp tổng hợp An Phát, TP Hà Nội, chia sẻ đơn vị liên kết với các nông dân Hà Nội xây dựng chuỗi cung cấp thực phẩm khép kín, xây dựng mô hình trang trại cây gỗ, bưởi, nuôi cá và ba ba kết hợp du lịch nông nghiệp.

Ông Duy gửi câu hỏi tới Bộ trưởng Bộ Công Thương, nông dân phải làm gì để tham gia chương trình xúc tiến thương mại, quảng bá, tiêu thụ sản phẩm? Đặc biệt, thời tiết mưa bão xảy ra liên miên thời gian qua sẽ khiến nông dân bị thiệt hại, gặp khó khăn, nguy cơ rơi vào cảnh khủng hoảng thiếu - thừa.

Trực tiếp trả lời câu hỏi của nông dân, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, bà con nông dân cần dứt khoát phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy sản xuất theo kinh tế thị trường, phải trả lời rành rọt được các câu hỏi: Làm gì, bán ở đâu, cho ai, bán với giá nào? Chứ không phải làm theo thói quen, làm xong rồi mới đi tìm chỗ bán.

"Bây giờ làm kinh tế nông nghiệp thì cũng cần xác định quy hoạch, xây dựng các vùng trồng đáp ứng yêu cầu của thị trường và người tiêu dùng, phải là sản phẩm xanh, sạch. Đã qua rồi thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng", nếu không làm sạch thì không bán được cho ai" – Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh.

Nông dân phàn nàn phí bán hàng trên sàn TMĐT cao, Bộ Công Thương nói gì?

Tiếp tục đối thoại với Bộ trưởng Bộ Công Thương, bà Chảo Thị Yến, đại diện HTX Goong (Lào Cai), nêu lên vấn đề khó khăn nhất khi bán sản phẩm lên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là phí sàn cao trong khi biên lợi nhuận nông sản lại rất thấp. Thêm vào đó, sàn TMĐT cũng có nhiều điều kiện ngặt nghèo, gây khó khăn cho bà con trong quá trình tiếp cận. Nhiều đơn hàng mất chi phí vận chuyển cao, thậm chí gấp 2 lần giá trị hàng hóa sản phẩm.

Đối thoại với nông dân: Bộ trưởng Bộ Công Thương nhắn nhủ qua thời "rau 2 luống, lợn 2 chuồng"- Ảnh 3.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên trao đổi cùng các đại biểu tại Diễn đàn

Chia sẻ với nông dân, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên, nhấn mạnh quan trọng nhất đối với định hướng chính sách bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Luật TMĐT sẽ được thông qua tại Kỳ họp tháng 10 này. Bộ sẽ có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương sử dụng hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại để hỗ trợ các sản phẩm chủ lực (như nông sản, thủy sản). Hình thức hỗ trợ có thể là miễn phí lên sàn, giảm chi phí logistics, tập trung vào 100 sản phẩm trọng điểm.

Về vấn đề pháp lý, việc điều chỉnh các Nghị định liên quan đến Luật TMĐT sắp tới sẽ giải quyết căn bản các băn khoăn của doanh nghiệp sản xuất, đặc biệt là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và điều chỉnh các mối quan hệ xã hội phát sinh.

Theo bà Lê Hoàng Oanh, Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, vấn đề phí sàn và chi phí vận chuyển, trên thực tế, đây là các yếu tố thuộc cơ chế thị trường nên Nhà nước không thể can thiệp trực tiếp vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, bà Oanh cũng thông tin: Bộ Công Thương, cụ thể là Bộ trưởng giao cho Cục TMĐT làm việc và có những thỏa thuận, cam kết với các sàn TMĐT lớn.

Các sàn đã cam kết thực hiện nhiều chương trình hỗ trợ như: Quảng bá các sản phẩm OCOP, giới thiệu sản phẩm mới của địa phương; Hướng dẫn các địa phương đáp ứng tiêu chuẩn để đưa sản phẩm lên sàn; Tổ chức các khóa đào tạo miễn phí…

Tin liên quan

Hộ kinh doanh mua nông sản từ nông dân không cần hóa đơn?

Hộ kinh doanh mua nông sản từ nông dân không cần hóa đơn?

(NLĐO) – Pháp luật về thuế cho phép người mua nhiều loại sản phẩm không cần hóa đơn nhưng phải lập bảng kê khai hàng hóa.

Xuất khẩu nông sản tăng tốc về đích

Ngày càng nhiều doanh nghiệp nước ngoài quan tâm đến nông sản Việt Nam

80 năm ngành NN-MT, nhiều nông sản Việt khẳng định vị thế trên bản đồ thế giới

(NLĐO) - Chiều ngày 18-8, Bộ NN-MT họp báo về các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh (2-9-1945 - 2-9-2025) và 80 năm Ngày truyền thống ngành NN-MT.

nông dân Bộ Công Thương người tiêu dùng sàn thương mại điện tử rau 2 luống lợn 2 chuồng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo