Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Thành Úy giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường Thuận Giao, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Thuận Giao là một trong những phường đông dân của TP HCM với trên 150.000 người. Ông Nguyễn Thành Úy giữ chức Bí thư Đảng uỷ phường

Ngày 20-8, Đảng bộ phường Thuận Giao tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, cùng 166 đại biểu chính thức đại diện cho gần 1.000 đảng viên thuộc 33 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ phường.

Phường Thuận Giao được thành lập trên cơ sở sáp nhập phường Thuận Giao và các khu phố Bình Quới A, Bình Quới B, Bình Phú thuộc phường Bình Chuẩn.

Ông Nguyễn Thành úy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao , TP HCM - Ảnh 1.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận Giao, TP HCM

Thuận Giao là một trong những phường đông dân của TP HCM với trên 150.000 người, áp lực về an sinh xã hội, y tế, giáo dục, an ninh trật tự là không nhỏ.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP HCM, đề nghị Đảng bộ phường Thuận Giao cần tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực.

Ông Nguyễn Văn Minh nhấn mạnh Đảng bộ phường phải đặc biệt coi trọng và đẩy mạnh hơn nữa xây dựng, chỉnh đốn Đảng toàn diện, có hệ thống và tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nội dung, nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xây dựng Đảng về chính trị.

Ông Nguyễn Thành úy giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thuận Giao , TP HCM - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2025 - 2030

Quan tâm phát triển Đảng trong thanh niên, lực lượng công nhân lao động, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, đạo đức, về tổ chức, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên, trọng tâm là chi bộ Khu dân cư…

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Thuận Giao nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 27 người; trong đó ông Nguyễn Thành Úy giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường; bà Nguyễn Thị Kim Phượng giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; bà Võ Huỳnh Ngọc Thủy giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

