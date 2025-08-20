HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phường Lái Thiêu sớm quy hoạch định hình không gian phát triển mới với điều kiện về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội

Ngày 20-8, Đảng bộ phường Lái Thiêu, TP HCM đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội đã ra mắt ban chấp hành gồm 33 người, ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND; bà Ong Thụy Hoàng Mai, Phó Bí thư Thường trực; ông Phạm Phú Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

Trước khi bỏ cấp huyện từ 1-7-2025, ông Nguyễn Thanh Tâm là Chủ tịch UBND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ, là trung tâm kinh tế và là thành phố lớn nhất tỉnh về dân số, với khoảng 620.000 người.

Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu- Ảnh 1.

Ông Nguyễn Lộc Hà (thứ 8 hàng trên cùng trái qua) và nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương, TP Thuận An cũ chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Lái Thiêu

Phường Lái Thiêu được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Lái Thiêu (cũ), phường Bình Nhâm và 2 khu phố của phường Vĩnh Phú. Phường có 40 tổ chức Đảng với 1.471 đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Lộc Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP HCM nhấn mạnh phường Lái Thiêu là một trong những phường trung tâm, có vị trí thuận lợi, gần những khu, cụm công nghiệp, thu hút số lượng lớn người dân từ các tỉnh, thành đến sinh sống, học tập và làm việc; hạ tầng được đầu tư tương đối hiện đại và từng bước được chỉnh trang, phát triển.

Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Lộc Hà tặng hoa chúc mừng Đại hội

Ông Nguyễn Lộc Hà lưu ý phường cần sớm quy hoạch định hình không gian phát triển mới với điều kiện về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ với nguồn nhân lực chất lượng cao và các tiềm năng lợi thế khác cho sự phát triển của phường.

Trong đó, tập trung tiềm năng lợi thế đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên một số lĩnh vực trọng yếu, phát huy mạnh mẽ mọi nguồn lực để phát triển trên cơ sở dựa vào nguồn lực bên trong là quyết định chiến lược, cơ bản lâu dài và nguồn lực bên ngoài là quan trọng đột phá.

Xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để thực hiện thành công mục tiêu nghị quyết Đại hội với tinh thần "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, kết quả cụ thể, rõ thời hạn, rõ lộ trình". Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

Ông Nguyễn Thanh Tâm giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Lái Thiêu- Ảnh 3.

Ông Nguyễn Thanh Tâm- Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Lái Thiêu

Phường Lái Thiêu có nhiều lợi thế về vị trí địa lý, thương mại, dịch vụ, cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế đó để phát triển kinh tế theo hướng bền vững. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích phát triển các ngành dịch vụ chất lượng cao. Đặc biệt, cần tạo môi trường thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển mạnh mẽ.

Phường cần chủ động rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh. Cần khuyến khích tinh thần đổi mới sáng tạo, phát triển các mô hình kinh doanh mới, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh.

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM cùng Thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên

Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM cùng Thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên

(NLĐO) - Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp...

Phường Đông Hòa, TP HCM có hệ thống giao thông quan trọng, kết nối tỉnh Đồng Nai

(NLĐO) - Phường Đông Hòa, TP HCM là cửa ngõ giao thương với Đồng Nai, có hệ thống giao thông quan trọng như quốc lộ 1; đường Vành đai 3 TP HCM...

Bà Lê Thị Thanh Thảo làm Bí thư Đảng ủy phường Bình Tây

(NLĐO) - Phường Bình Tây tiếp tục kế thừa, triển khai hiệu quả Đề án "Phố đêm Chợ Lớn gắn với phát triển du lịch quận 6", hoàn thành trong năm 2026

kết cấu hạ tầng đại hội đại biểu thành phố thông minh chất lượng cao Lái Thiêu TP HCM
