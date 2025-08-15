HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Trọng Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Phường Bến Cát, TP HCM được sáp nhập trên cơ sở nhập toàn bộ xã Tân Hưng, xã Lai Hưng và các khu phố 2, 3, 4, 5 thuộc phường Mỹ Phước

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Bến Cát, TPHCM tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Bùi Thanh Nhân - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ TPHCM, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM - tham dự và phát biểu chi đạo đại hội

Phường Bến Cát được sáp nhập trên cơ sở toàn bộ xã Tân Hưng, xã Lai Hưng và các khu phố 2, 3, 4, 5 thuộc phường Mỹ Phước. Phường có diện tích tự nhiên 100,893 km², quy mô dân số 97.928 người. Đây là phường trọng điểm của TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ.

Ông Nguyễn Trọng Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Bến Cát nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Ông Bùi Thanh Nhân (thứ 3 từ trái qua) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Trong nhiệm kỳ 2025-2030, phường Bến Cát đề ra 27 chỉ tiêu, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá để phát triển nhanh, toàn diện, bền vững.

Phường Bến Cát tập trung các giải pháp khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, gắn với liên kết vùng; đẩy nhanh tiến độ lập và triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết sau sáp nhập; quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, xây dựng theo quy hoạch.

Đáng chú ý, phường Bến Cát tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư, nâng cấp kết cấu hạ tầng đô thị, xây dựng thêm các tuyến đường giao thông chiến lược, cầu cống; mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng, thoát nước, cây xanh...

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Bùi Thanh Nhân gợi mở các giải pháp để phường Bến Cát chủ động mời gọi, kết nối nhà đầu tư, tạo điều kiện tối đa cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh, đúng theo tinh thần Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Đại hội cũng ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Bến Cát, nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Nguyễn Trọng Ân giữ chức Bí thư Đảng ủy; ông Nguyễn Văn Chung làm Phó Bí thư Thường trực; bà Trần Thị Thảo giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường.

