Phường Phước Long (TP HCM): Đoàn kết vượt qua nhiệm kỳ đầy thách thức

Ngày 15-8, Đảng bộ phường Phước Long (TP HCM) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 210 đại biểu chính thức.

Đến dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Mỹ Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, Tổ trưởng Tổ công tác số 8 của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Phường Phước Long mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 3 phường cũ, gồm: phường Phước Bình, phường Phước Long A, phường Phước Long B. Phường Phước Long hiện có diện tích tự nhiên là 9,23km2 với quy mô dân số 137.331 người. Đảng bộ phường Phước Long hiện có 96 tổ chức Đảng trực thuộc với 2.801 đảng viên.

Đại biểu dự Đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Long nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đồng chí đã ra mắt. Trong đó, ông Phạm Hoài Minh Tân làm Bí thư Đảng ủy phường.

Biểu quyết tại Đại hội

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường Phước Long nhiệm kỳ 2025 - 2030

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cho biết nhiệm kỳ vừa qua là giai đoạn đầy thách thức với nhiều vấn đề mới. Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo và sự ủng hộ của nhân dân, Đảng bộ và Chính quyền đã nỗ lực vượt qua khó khăn, tập trung lãnh đạo và đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực: Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phát triển kinh tế, ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường, phát triển văn hóa, xã hội, con người và nhiệm vụ Quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên toàn Đảng bộ.

Đảng bộ phường đã chú trọng đổi mới phương pháp học tập, quán triệt Nghị quyết, nghe thời sự; đã kết nạp 128/130 đảng viên mới, đạt tỷ lệ 98% so với Nghị quyết đã đề ra. Việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh góp phần nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, đảm bảo trên 99% hồ sơ giải quyết đúng hạn, không có hồ sơ trễ hẹn, tồn đọng. Hoàn thành và vượt trên 100% chỉ tiêu giao quân hàng năm…

Với phương châm Đại hội là: "Đoàn kết - Dân chủ - Sáng tạo - Phát triển", bước vào nhiệm kỳ mới, Đảng bộ phường Phước Long quyết tâm thực hiện mục tiêu: "Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát huy mọi nguồn lực, tiềm năng, lợi thế để xây dựng phường Phước Long phát triển bền vững với mục tiêu trở thành đô thị sáng tạo, văn minh - hiện đại - nghĩa tình, vì sự bình yên và hạnh phúc của Nhân dân".

Ông Phạm Hoài Minh Tân, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phước Long phát biểu tại Đại hội

Đồng thời, ông Tân cũng xác định nhiệm vụ và các công trình trọng điểm của phường Phước Long trong nhiệm kỳ tới gồm: Đến năm 2028, số hóa 100% hồ sơ quản lý nhà và đất trên địa bàn phường Phước Long phục vụ công tác chuyển đổi số. Vận động Nhân dân phấn đấu thực hiện cải tạo nâng cấp, mở rộng ít nhất 15 tuyến đường, hẻm ở những nơi đủ điều kiện, theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”. Vận động xã hội hóa xây dựng mới, cải tạo nâng cấp 10 công viên, khu sinh hoạt cộng đồng trên địa bàn. Hàng năm vận động hỗ trợ ít nhất 300 suất, mỗi suất trị giá 50% giá trị thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện cho các trường hợp khó khăn không thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế từ ngân sách.

Tại Đại hội, Đảng bộ phường cũng đã nhận được hơn 118 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền núi và trung du Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ bị ảnh hưởng, thiệt hại do mưa lũ.