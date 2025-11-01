HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng: Đẩy nhanh xây dựng, vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng

Minh Chiến

(NLĐO)- Việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Ngày 1-11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với các điểm cầu tại Anh, Cộng hòa Séc, Hồng Kông (Trung Quốc), Indonesia, Australia.

Thủ tướng đẩy nhanh vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong kỷ nguyên số và hội nhập sâu rộng, sự lưu chuyển các dòng vốn, công nghệ và tri thức giữa các quốc gia, khu vực và trên quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy với tốc độ chưa từng có.

Theo Thủ tướng, các trung tâm tài chính quốc tế có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình này, là nơi kết nối các thị trường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuẩn mực quản trị và tiêu chuẩn minh bạch.

Tại Việt Nam, việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ để thu hút các nguồn lực đầu tư, bắt nhịp và kết nối với thế giới, mà còn để xây dựng những cơ chế, chính sách và mô hình quản trị mới, hiệu quả.

Lãnh đạo Chính phủ nhấn mạnh việc này góp phần tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là tăng trưởng kinh tế 8% trở lên trong năm 2025 và 2 con số từ năm 2026 trở đi, hướng tới thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm.

Người đứng đầu Chính phủ cho biết việc đẩy nhanh xây dựng, sớm vận hành Trung tâm tài chính quốc tế sẽ góp phần định vị rõ vị thế và kết nối Việt Nam với mạng lưới tài chính toàn cầu.

Đồng thời, thúc đẩy các mô hình tài chính tương lai như tài sản số, tín chỉ carbon, hàng hóa - phái sinh, tài chính xanh, tài chính bền vững. Cùng với đó, góp phần thực hiện tốt các đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực, kết cấu hạ tầng cũng như các quyết sách mới đây của Bộ Chính trị.

Thủ tướng đẩy nhanh vận hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM và Đà Nẵng - Ảnh 2.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Nhật Bắc

Để thành lập, vận hành và phát huy hiệu quả hoạt động của Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, tại hội nghị này, Thủ tướng nhấn mạnh các kinh nghiệm quốc tế, trong nước về xây dựng trung tâm tài chính là rất quan trọng.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu thảo luận, đề xuất rõ cơ chế, chính sách, giải pháp để kịp thời đưa Trung tâm tài chính quốc tế đi vào hoạt động hiệu quả. Trong đó cần lưu ý về vấn đề địa vị pháp lý của cơ quan điều hành, mô hình cơ quan giám sát, cơ chế vận hành - quản trị rủi ro…

Theo báo cáo của Bộ Tài chính tại hội nghị, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và căn cứ Nghị quyết số 222/2025/QH15 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, dự kiến Chính phủ sẽ thành lập Trung tâm tài chính quốc tế, đặt tại TP HCM và TP Đà Nẵng.

Với định hướng đã đề ra, sẽ phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP HCM trở thành Trung tâm tài chính quốc tế có hệ sinh thái tài chính đa dạng, hiện đại; cung cấp các dịch vụ tài chính chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ khác nhau.

Trung tâm tài chính quốc tế tại TP HCM phát triển thị trường vốn gắn với các sản phẩm tài chính, phái sinh tài chính, dịch vụ quản lý tài sản, quản lý quỹ, bảo hiểm, các sản phẩm, dịch vụ tài chính xanh; hệ thống ngân hàng, sản phẩm thị trường tiền tệ; phát triển các lĩnh vực dịch vụ tài chính ứng dụng công nghệ (fintech) và đổi mới sáng tạo…

Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng gắn với hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và ứng dụng các công nghệ chiến lược; phát triển trên nền tảng hạ tầng công nghệ và đổi mới sáng tạo, hoạt động ổn định, minh bạch, theo thông lệ quốc tế và phù hợp với xu hướng phát triển.

Đồng thời, cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường và tài chính, thu hút nguồn vốn quốc tế, các nhà đầu tư lớn, các nhà phát triển, doanh nghiệp khởi nghiệp, chuyên gia công nghệ có tư duy toàn cầu và nhân tài thuộc lĩnh vực tài chính đến làm việc và tạo ra giá trị vượt trội dựa trên môi trường sống và làm việc thân thiện, có bản sắc, dịch vụ chất lượng cao, an ninh an toàn và quản trị minh bạch.

lĩnh vực tài chính tăng trưởng kinh tế thủ tướng phạm minh chính Dịch vụ tài chính thị trường tiền tệ trung tâm tài chính quốc tế
