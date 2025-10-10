Công đoàn phường Gò Vấp phấn đấu phát triển mới 150 đoàn viên/năm

Chiều 10-10, Hội nghị Đại biểu Công đoàn phường Gò Vấp, TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra với sự tham gia của 45 đại biểu.

Báo cáo tại hội nghị, đại diện Công đoàn phường Gò Vấp cho biết Công đoàn phường là mô hình mới trước giờ chưa có tiền lệ. Kéo theo sự thay đổi trong tổ chức, nhân sự, phương thức hoạt động nên Công đoàn phường gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, nỗ lực của tập thể đội ngũ cán bộ Công đoàn, đoàn viên - lao động, đến nay, Công đoàn phường đã hoạt động ổn định và phát huy hiệu quả.

Đại biểu tham dự Hội nghị đóng góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai và nhân dân Cu Ba

Nhiệm kỳ 2025-2030, mục tiêu mà Công đoàn phường đề ra là chăm lo, đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kỹ năng nghề nghiệp; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp đoàn viên - lao động, tích cực xây dựng công đoàn vững mạnh là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng bộ, chính quyền địa phương...

Ban Chấp hành Công đoàn phường Gò Vấp ra mắt hội nghị

Cụ thể hóa mục tiêu đó, Công đoàn phường sẽ hỗ trợ Công đoàn cơ sở trên địa bàn phường thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu như: Phấn đấu hằng năm phát triển mới 150 đoàn viên Công đoàn trở lên; có ít nhất 95% người lao động làm việc ở các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp khu vực nhà nước là đoàn viên Công đoàn.

Ngoài ra, mục tiêu mỗi năm giới thiệu từ 7-10 đoàn viên Công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp; ít nhất 80% doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện theo quy định của pháp luật được Công đoàn thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật…

Ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Gò Vấp, được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường

Riêng Công đoàn phường sẽ thực hiện các chỉ tiêu như: hằng năm kiểm tra ít nhất 10% Công đoàn cấp cơ sở về tài chính và về việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; 100% Công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính; đăng ký và được công nhận ít nhất 1 công trình thi đua, phần việc tiêu biểu chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam…

Đại biểu đóng góp ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Công đoàn phường Gò Vấp nhiệm kỳ 2025-2030 được chỉ định đã ra mắt đại biểu với 11 thành viên; Ban thường vụ gồm 3 thành viên. Ông Nguyễn Quốc Trí, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường được chỉ định làm Chủ tịch Công đoàn phường.