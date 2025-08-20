Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM cùng Thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên

Sáng 20-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào phiên làm việc chính thức.

Có 281 đại biểu chính thức đại diện cho 6.454 Đảng viên thuộc 22 chi, đảng bộ cơ sở được triệu tập tham dự Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị cơ bản nhất trí với dự thảo Báo cáo chính trị. Ông đồng thời ghi nhận những nỗ lực, quyết tâm, đầy trách nhiệm của Đảng bộ, của các tổ chức đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Đảng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ và đã đạt được những kết quả rất đáng trân trọng.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM Nguyễn Thanh Nghị phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Nghị đánh giá tuy mới thành lập trong thời gian ngắn nhưng các Đảng bộ đã phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo, chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và đảm bảo lãnh đạo toàn diện các mặt công tác. Việc quán triệt, cụ thể hóa chủ trương, biện pháp triển khai, thực hiện nghị quyết của Đảng; quyết định chương trình công tác; nghiên cứu, xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đảng ủy được tiến hành song song, thực hiện chặt chẽ và nghiêm túc.

Công tác xây dựng Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Các cấp ủy trực thuộc đã tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng; việc tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được triển khai kịp thời. Chất lượng công tác tuyên truyền từng bước được nâng cao, những thông tin mang tính thời sự được lựa chọn để phổ biến, quán triệt có chất lượng, hiệu quả.

Ông Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu trong giai đoạn tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM phải là đơn vị tiên phong, đi đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, cùng với thành phố kiến tạo và bứt phá vươn lên để hiện thực hóa và triển khai hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I đề ra.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM đánh giá phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong nhiệm kỳ 2025 - 2030 được đề cập tương đối đầy đủ, toàn diện trong Báo cáo chính trị.

Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Thanh Nghị lưu ý trong thời gian tới, Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM cần tập trung lãnh đạo, triển khai nghiêm túc Đề án sắp xếp, tinh gọn cơ quan MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan báo chí, các hội quần chúng do Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ đồng bộ, hợp nhất với đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã theo chủ trương của Đảng, Đề án của Thành ủy đã ban hành.

"Điểm mấu chốt và quan trọng nhất là cần tiếp tục quán triệt, làm tốt công tác tư tưởng. Phải tạo được sự thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, đồng thuận trong nhân dân, sự thông suốt trong các cấp ủy, tổ chức đảng" - ông Nguyễn Thanh Nghị nói.

Các đại biểu tham dự Đại hội

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ các cơ quan Đảng TP HCM phải thật sự tiêu biểu, đi đầu trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Phải thể hiện ý chí quyết tâm chính trị, không ngừng nỗ lực, phấn đấu, tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí quan trọng của Đảng bộ trong triển khai thực nhiệm vụ.

Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu, chuẩn mực về đạo đức, tinh thông về nghiệp vụ, tận tụy với công việc, là hạt nhân năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển chung.

Đại biểu biểu quyết các nội dung của Đại hội

Theo ông Nguyễn Thanh Nghị, đổi mới thực hiện nhiệm vụ chính trị với tinh thần chủ động và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính; chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là đòi hỏi tất yếu trong công tác xây dựng Đảng thời kỳ mới... Đảng bộ cần tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng số, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; chủ động tham mưu xây dựng nền tảng "Đảng bộ số" hiệu quả. Mỗi cán bộ, đảng viên cần được trang bị kỹ năng số cần thiết, tạo chuyển biến rõ nét trong phương thức làm việc, hướng tới nền hành chính hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Nghị nhấn mạnh yêu cầu về tập trung xây dựng Đảng bộ vững mạnh, tăng cường kỷ cương và phát huy vai trò dân chủ. Công tác cán bộ phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình nhân sự, đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, không để xảy ra các trường hợp sai phạm trong công tác cán bộ. Cơ quan Đảng ủy các cơ quan Đảng TP HCM phải thật sự là nơi hội tụ trí tuệ, làm việc chuyên nghiệp, tạo động lực tinh thần và môi trường thuận lợi để cán bộ, đảng viên phát huy năng lực, sở trường, cống hiến hiệu quả.