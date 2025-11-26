Ông Phạm Văn Lập tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, những năm qua MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng (và tỉnh Hải Dương cũ) đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ; MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đặc biệt, từ 1-7-2025 đến nay, Mặt trận các cấp TP Hải Phòng đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, gắn kết với đời sống thực tiễn ở cộng đồng dân cư; Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ được duy trì hiệu quả, huy động hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ đúng đối tượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã triển khai thí điểm mô hình "Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" gắn với các mô hình tự quản đã thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; xây dựng đội ngũ Mặt trận "3 gần", "5 phải", "4 không".

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh: "MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương lớn. Các hoạt động an sinh xã hội được Mặt trận triển khai thiết thực, nhanh chóng và đúng đối tượng. Đặc biệt, tinh thần nhân ái - nghĩa tình của người Hải Phòng đã được lan tỏa mạnh mẽ qua những chương trình hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt trên cả nước".

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Ghi nhận những kết quả nổi bật, toàn diện mà MTTQ TP Hải Phòng đã đạt được, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng vai trò nòng cốt chính trị, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố; quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng "dân là gốc", nhận thức đầy đủ và thực hiện cho được sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện cho nhân dân, vì nhân dân, "Mặt trận là nhân dân", "Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân".

"Nhiệm kỳ tới với mô hình tổ chức bộ máy mới và yêu cầu công tác Mặt trận ngày càng cao bắt buộc chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nhấn mạnh vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận nhưng vẫn phải đảm bảo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc hoạt động thống nhất trong Mặt trận nhưng vẫn phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới cách thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân"- bà Hà nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Lập tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 120 ủy viên. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 10 thành viên; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 28 đại biểu.