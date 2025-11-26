Ông Phạm Văn Lập tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Phạm Văn Lập tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng

Tr.Đức

(NLĐO)- Ngày 26-11, Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc với sự tham gia của 325 đại biểu.

Theo báo cáo chính trị tại Đại hội, những năm qua MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng (và tỉnh Hải Dương cũ) đã hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ; MTTQ các cấp thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đặc biệt, từ 1-7-2025 đến nay, Mặt trận các cấp TP Hải Phòng đã nhanh chóng kiện toàn, ổn định tổ chức.

Ông Phạm Văn Lập tái cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 1.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước với nhiều cách làm, mô hình sáng tạo, lan tỏa sâu rộng, gắn kết với đời sống thực tiễn ở cộng đồng dân cư; Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Cứu trợ được duy trì hiệu quả, huy động hàng trăm tỉ đồng hỗ trợ đúng đối tượng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng đã triển khai thí điểm mô hình "Khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc" gắn với các mô hình tự quản đã thực hiện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động; xây dựng đội ngũ Mặt trận "3 gần", "5 phải", "4 không".

Ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhấn mạnh: "MTTQ các cấp đã làm tốt vai trò nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời phản ánh tâm tư, kiến nghị chính đáng của nhân dân; tham gia tích cực vào xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; vận động nhân dân đồng thuận trong thực hiện các chủ trương lớn. Các hoạt động an sinh xã hội được Mặt trận triển khai thiết thực, nhanh chóng và đúng đối tượng. Đặc biệt, tinh thần nhân ái - nghĩa tình của người Hải Phòng đã được lan tỏa mạnh mẽ qua những chương trình hỗ trợ đồng bào chịu thiên tai, lũ lụt trên cả nước".

Ông Phạm Văn Lập tái cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 2.

Đại biểu biểu quyết tại Đại hội

Ghi nhận những kết quả nổi bật, toàn diện mà MTTQ TP Hải Phòng đã đạt được, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đề nghị nhiệm kỳ tới, MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng cần bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, chú trọng vai trò nòng cốt chính trị, tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân, phát huy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, chủ động tham gia giải quyết các vấn đề lớn của Thành phố; quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng "dân là gốc", nhận thức đầy đủ và thực hiện cho được sứ mệnh cao cả của MTTQ Việt Nam với tư cách là tổ chức đại diện cho nhân dân, vì nhân dân, "Mặt trận là nhân dân", "Sức mạnh của Mặt trận là sức mạnh của lòng dân".

"Nhiệm kỳ tới với mô hình tổ chức bộ máy mới và yêu cầu công tác Mặt trận ngày càng cao bắt buộc chúng ta phải đổi mới mạnh mẽ nội dung phương thức hoạt động, nhấn mạnh vai trò trung tâm phối hợp, thống nhất hành động của Mặt trận nhưng vẫn phải đảm bảo các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc hoạt động thống nhất trong Mặt trận nhưng vẫn phát huy tính chủ động, sáng tạo của mỗi tổ chức. Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số để đổi mới cách thức hoạt động trong công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân, trong tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân"- bà Hà nhấn mạnh.

Ông Phạm Văn Lập tái cử Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030 - Ảnh 3.

Ông Phạm Văn Lập tái cử chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030

Đại hội đã Hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 với 120 ủy viên. Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng lần thứ I đã hiệp thương cử Ban Thường trực gồm 10 thành viên; ông Phạm Văn Lập, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội cũng hiệp thương cử Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 28 đại biểu.

Tin liên quan

Ông Trần Thanh Sang giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa, TP HCM

Ông Trần Thanh Sang giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa, TP HCM

(NLĐO) - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM Nguyễn Phước Lộc đề nghị MTTQ Việt Nam phường Bình Hòa cần bám sát đời sống người dân...

Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, TP HCM

(NLĐO) - Ông Nguyễn Tiến Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, TP HCM

Ông Nguyễn Kim Hiếu làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Nhơn

(NLĐO) - Đại hội MTTQ Việt Nam phường An Nhơn nhiệm kỳ 2025-2030 "Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, hướng tới phát triển bền vững"

đại hội Nguyễn Văn Lập tái cử MTTQ Việt Nam TP Hải Phòng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo