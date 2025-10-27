HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, TP HCM

Thanh Thảo

(NLĐO) - Ông Nguyễn Tiến Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, TP HCM

Ngày 27- 10, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, TP HCM tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tham dự đại hội có ông Bùi Thanh Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM; ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLD TP HCM…; lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - UB MTTQ phường cùng 120 đại biểu chính thức.

Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu , TP HCM - Ảnh 1.

Lãnh đạo MTTQ Việt Nam TP HCM và LĐLĐ TP HCM chúc mừng đại hội

Đại hội đã hiệp thương và ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 57 thành viên, trong đó Ban Thường trực gồm: 1 Chủ tịch, 4 Phó Chủ tịch. Ông Nguyễn Tiến Dũng được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường. Đại hội cũng đã hiệp thương 3 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội cấp trên.

Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu , TP HCM - Ảnh 2.

Ra mắt Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã trao hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội trên địa bàn phường Lái Thiêu trị giá 200 triệu đồng; MTTQ phường Lái Thiêu cũng đã trao số tiền hơn 267 triệu đồng do nhân dân phường Lái Thiêu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt và ủng hộ nhân dân Cuba cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM; Ủy ban MTTQ Việt Nam phường cũng đã tri ân các đại biểu không tái cử.

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM đã biểu dương những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu đã đạt được trong thời gian qua.

Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu , TP HCM - Ảnh 3.

MTTQ phường Lái Thiêu trao số tiền hơn 267 triệu đồng do nhân dân phường Lái Thiêu ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lụt và ủng hộ nhân dân Cuba cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM

Ông cũng yêu cầu trong thời gian tới MTTQ phường tiếp tục giữ vững vai trò nòng cốt chính trị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt hơn chức năng đại diện của Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội; tổ chức, tuyên truyền, vận động nhân dân tích tham gia các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội.

Quan tâm sâu sắc việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát điều kiện thực tiễn, nắm chắc nhu cầu, nguyện vọng của nhân dân, lấy nhân dân làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu trong mọi kế hoạch, tập trung hoạt động ở địa bàn dân cư.

Ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu , TP HCM - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Lái Thiêu

Ông Phan Hồng Ân cũng đề nghị cấp ủy quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, năng lực thực tiễn, kỹ năng dân vận, khát vọng cống hiến, gần gũi, sâu sát nhân dân…


Tin liên quan

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú

Ông Nguyễn Thanh Bình giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú

(NLĐO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tăng Nhơn Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 67 ủy viên, Ban Thường trực có 1 Chủ tịch và 4 Phó Chủ tịch

Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một quyên góp ủng hộ đồng bào vùng bão lũ

(NLĐO) - Tại Đại hội Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thủ Dầu Một, các đại biểu đã quyên góp gần 120 triệu đồng ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng thiên tai.

Bà Trần Thị Cẩm Thúy giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi

(NLĐO) - Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Bình Lợi đã đề ra 54 chỉ tiêu trọng tâm, 6 chương trình hành động cho nhiệm kỳ 2025-2030

đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Đại đoàn kết vận động nhân dân Lái Thiêu phong trào thi đua
