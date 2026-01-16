Ngày 16-1, Văn phòng Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ chúc mừng ông Phan Thanh Diệu Huệ. Ảnh: baocantho.com.vn

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức Thành ủy công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc bổ nhiệm ông Phan Thanh Diệu Huệ - chuyên viên chính Văn phòng Thành ủy, nguyên Thư ký Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang (cũ) - giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Cần Thơ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Đồng Văn Thanh - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố - bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng ông Huệ tiếp tục phát huy tốt kinh nghiệm thực tiễn, năng lực, sở trường công tác.

Đồng thời, lãnh đạo Thành ủy cũng đề nghị ông Huệ ra sức rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, cùng với tập thể lãnh đạo Văn phòng Thành ủy tập trung tham mưu, phục vụ tốt Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố.