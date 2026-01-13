Thành ủy Cần Thơ trao 3 quyết định nhân sự quan trọng

Ngày 13-1, Thành ủy Cần Thơ tổ chức Hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhơn, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, công bố các quyết định của Ban Bí thư và Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Lãnh đạo TP Cần Thơ chúc mừng các cán bộ được chỉ định, bổ nhiệm

Theo đó, Ban Bí thư quyết định chỉ định tham gia Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2025-2030 đối với ông Đỗ Thanh Thảo và ông Nguyễn Văn Thành.

Ban Thường vụ Thành ủy quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Hoàng Mến - Thành ủy viên, Quyền Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ - giữ chức Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày ký quyết định.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Lê Quang Tùng đề nghị các cán bộ vừa được chỉ định, bổ nhiệm tiếp tục phát huy tốt tinh thần đoàn kết, năng lực, sở trường, nỗ lực, quyết tâm cùng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển của thành phố.