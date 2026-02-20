HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Ông Tây "mê" thắng cảnh và sự tử tế của người Việt

Thế Hoàng - Quang Hòa - Xuân Huy

(NLĐO) - Với ông, Việt Nam không phải là điểm đến để check-in, nghỉ dưỡng. Việt Nam là thực thể sống động; chỉ khi đạp xe thật chậm, mới thẩm thấu hết "muôn vị"

Giữa cái nắng hanh hao của những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, cung đường ven biển miền Trung rực rỡ sắc hoa và cờ đỏ sao vàng. Một người đàn ông ngoại quốc cao lớn, với đôi mắt xanh lấp lánh và nụ cười hiền hòa đang gò lưng trên chiếc xe đạp lỉnh kỉnh đồ đạc. Thỉnh thoảng, ông dừng lại chụp vài bức ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ. Ông là Kenneth Berggre, 62 tuổi, đến từ Thụy Điển.

Từ Bắc Âu đến dải đất hình chữ S

Kenneth đã dành 44 năm cuộc đời, kể từ tuổi 18, chỉ để làm một công việc duy nhất: sửa chữa điện thoại tại quê nhà. Cuộc sống của ông từng gói gọn trong những bảng mạch điện tử tinh vi tại một tập đoàn viễn thông lớn và mảnh vườn rộng lớn ở vùng ngoại ô yên bình.

Ở tuổi lục tuần, Kenneth có thể chọn cách vui vầy bên cây cỏ, tận hưởng sự tiện nghi và đủ đầy ở Malmö - thành phố đông dân thứ ba của Thụy Điển.

Nhưng đam mê xê dịch chưa bao giờ nguôi ngoai trong lồng ngực của Kenneth. Tiếng gọi của những vùng đất xa xôi đã thôi thúc ông. Ở tuổi 58, ông nộp đơn nghỉ hưu để bắt đầu chu du khắp thế giới. Và chuyến xuyên Việt lần này được Kenneth xem là một trong những chương rực rỡ nhất của cuốn nhật ký lữ hành đời mình.

"Đi xe đạp rất tiện, thấy chỗ nào đẹp hay có gì hay là mình có thể dừng lại ngay" - Kenneth chia sẻ với chất giọng trầm ấm, đôi bàn tay rám nắng khẽ chạm vào ghi-đông xe như chạm vào người bạn tri kỷ.

Ông không phải dân chuyên nghiệp, không có những bộ đồ khí động học bó sát hay những chiếc xe carbon đắt tiền. Hành trang của ông là sự tò mò của một đứa trẻ và sức bền của một người đã đi qua đủ thăng trầm cuộc đời.

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 1.

Đây là lần thứ hai Kenneth chọn Việt Nam để thực hiện một chuyến đi dài bằng xe đạp.

Món quà Tết bất ngờ

Sự thật thú vị là Kenneth đến Việt Nam đúng dịp Tết Nguyên đán năm nay hoàn toàn do... tình cờ. Lúc đặt vé máy bay, ông lão Thụy Điển chưa hay biết mình sẽ có mặt trong thời điểm người Việt đón Tết cổ truyền. Khi được bạn bè chia sẻ về phong tục, tập quán nơi đây thì ông càng hân hoan, nhận ra mình vừa trúng một "tờ vé số" tinh thần vô giá.

Nhờ vậy, chuyến đi thật sự trở thành cuộc khám phá văn hóa đầy cảm xúc. Kenneth không giấu được vẻ hồi hộp khi chứng kiến đất nước từng bị chiến tranh giày xéo đã thay màu áo mới. Từ sự nhộn nhịp hối hả của TPHCM những ngày giáp Tết, đến sự tĩnh lặng, hiền hòa của những ngôi làng ven biển trước thời khắc giao thừa..., ông cảm nhận bản thân như nhân chứng may mắn, quan sát Tết không phải qua lăng kính du khách, mà qua sự thấu cảm của một người lữ hành yêu Việt Nam.

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 2.

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 3.

Hành trình đón Tết của Kenneth bắt đầu từ TPHCM, hướng về Vũng Tàu rồi men theo con đường ven biển tuyệt đẹp để đến La Gi. Tại đây, ông đã có một đêm giao thừa không thể nào quên.

Ông xúc động khi nhớ về cảnh tượng giữa không gian bao la của biển trời miền Trung, những màn pháo hoa rực rỡ bừng sáng, đánh dấu thời khắc chuyển giao từ năm Ất Tỵ sang Bính Ngọ. Trong mắt Kenneth, người Việt vào những ngày này dường như "biến hình". Sự vội vã, lo toan thường nhật nhường chỗ cho vẻ mặt rạng rỡ, thư thả. "Mọi người cười nhiều hơn, họ mời nhau những ly trà, những miếng bánh chưng một cách thân tình" - Ông kể. Tết trong cảm nhận của Kenneth không chỉ là lễ hội, mà là sự gắn kết gia đình, là khoảnh khắc mà lòng tốt của con người càng thể hiện rõ nét.

Thân thương Việt Nam

Suốt dọc đường đi, điều làm Kenneth ấn tượng nhất không chỉ là những thắng cảnh hùng vĩ hay những di tích lịch sử, mà chính là sự tử tế của con người.

Trên những cung đường tuyệt đẹp, Kenneth thấy mình không hề lẻ loi. Những tiếng "Hello" lanh lảnh của đám trẻ nhỏ, cái vẫy tay thân thiện của người nông dân đang nghỉ tay bên ruộng đồng..., tất cả như một loại nhiên liệu đặc biệt tiếp thêm sức mạnh cho ông vượt qua những con dốc gắt.

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 4.

Trên đường đi, Kenneth có dịp gặp vài người bạn Mỹ, cũng đang thực hiện hành trình đạp xe xuyên Đông Nam Á. Họ dừng lại bên quán nước vỉa hè, cùng cười nói về sự hiếu khách đến lạ kỳ của đất nước này

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 5.

Ông nâng niu từng kỷ niệm nhỏ: một bữa cơm trưa thân mật với gia đình người dân địa phương, nơi tiếng cười thay thế cho sự bất đồng ngôn ngữ; hay ly trà xanh mát rượi của những bà cụ ven đường.

Dù yêu Việt Nam tha thiết, Kenneth vẫn giữ cái nhìn tỉnh táo của một người giàu trải nghiệm. Ông không quên nhắn nhủ bất cứ ai có ý định thực hiện một chuyến "tour de Vietnam" bằng xe đạp: hãy cẩn trọng với giao thông đông đúc và cái nắng gay gắt đặc trưng của vùng nhiệt đới. Nhưng trên hết, thông điệp lớn nhất mà ông muốn gửi gắm chính là sự can đảm: "Hãy cứ lên đường để tận hưởng vẻ đẹp của đất nước này".

Sự can đảm ấy không nằm ở cơ bắp, mà nằm ở việc dám mở lòng mình ra với những điều khác biệt. Kenneth không sợ cô đơn, không sợ những hỏng hóc dọc đường, bởi ông tin rằng ở mỗi dặm bay, ở mỗi vòng bánh xe, luôn có những tâm hồn sẵn sàng kết nối.

Chia tay người viết bài, Kenneth lại lúi húi kiểm tra túi đồ, nhảy lên yên xe để tiếp tục hành trình hướng về Thủ đô Hà Nội. Bóng dáng người đàn ông 62 tuổi với chiếc mũ bảo hiểm bạc màu khuất dần trên con đường đầy nắng vàng của những ngày đầu năm mới. Ông bạn già Thụy Điển đã dạy chúng tôi rằng: Tết không chỉ là trở về nhà, mà còn là tìm thấy "nhà" trong lòng những người xa lạ trên khắp thế gian này.

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 6.

Kenneth len lỏi từng nẻo đường, đến từng nơi chốn tiêu biểu ở mỗi tỉnh, thành. Ông mang theo tình yêu lớn dành cho con người và hơi ấm của những ngày Tết Việt.

Ông Tây đạp xe xuyên Việt đón Tết Nguyên đán 2026 thật đặc biệt - Ảnh 7.

Hành trình của Kenneth không chỉ là một chuyến du lịch, đó là minh chứng cho việc tâm hồn con người không bao giờ có tuổi.



