Ông Trịnh Văn Quyết trở lại vai trò Chủ tịch FLC

Ông Trịnh Văn Quyết được giới thiệu trở lại vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC tại tọa đàm "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục Biển - Cao nguyên" diễn ra tại tỉnh Gia Lai sáng 27-3.

Sự kiện do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam, FLC và VTV8 tổ chức tại FLC Quy Nhơn. Đây cũng là lần đầu ông Quyết xuất hiện công khai tại một sự kiện của FLC sau 4 năm vắng bóng, kể từ khi tái xuất thương trường cuối tháng 1-2026. Trước đó, ông được nhắc đến với vai trò cựu Chủ tịch, nhà sáng lập tập đoàn.

Trong phát biểu khai mạc, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch thường trực FLC, cũng nhắc đến ông Quyết với cương vị Chủ tịch tập đoàn.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Trịnh Văn Quyết cho rằng phát triển đô thị nghỉ dưỡng và hàng không cần gắn bó chặt chẽ, ví như "đôi tình nhân", để tạo động lực tăng trưởng bền vững.

"Làm sao đưa khách đến nhanh nhất, thuận tiện nhất và khiến họ ở lại lâu nhất có thể" - ông nói, đồng thời nhấn mạnh muốn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng chi tiêu, điểm đến phải đa dạng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm.

Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết phát biểu tại tọa đàm. Video: Yến Anh

Dẫn kinh nghiệm tại Quy Nhơn, ông Trịnh Văn Quyết cho biết FLC đã phát triển quần thể nghỉ dưỡng hơn 10 năm với định hướng xây dựng hệ sinh thái đa dạng, không chỉ dựa vào tài nguyên biển. Các hạng mục như sân golf, khu vui chơi, vườn thú, trung tâm hội nghị lớn giúp thu hút nhiều phân khúc khách và kéo dài thời gian lưu trú.

Với Pleiku, doanh nghiệp đang thiết kế các sản phẩm du lịch phù hợp đặc trưng cao nguyên. Dự án FLC Pleiku hiện trong giai đoạn thi công, hướng tới tạo ra các trải nghiệm khác biệt so với du lịch biển.

Chủ tịch Tập đoàn FLC bày tỏ kỳ vọng địa phương tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để phát triển các sản phẩm du lịch đặc sắc, góp phần thúc đẩy trục liên kết biển - cao nguyên.