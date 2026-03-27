Ngày 27-3, tại phường Quy Nhơn Đông, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Tập đoàn FLC tổ chức hội thảo "Gia Lai 2026: Kích hoạt trục biển – cao nguyên". Hội thảo quy tụ nhiều chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp du lịch lớn nhằm bàn giải pháp thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp không khói của địa phương.

Điểm đáng chú ý là sự xuất hiện của ông Trịnh Văn Quyết với vai trò Chủ tịch Tập đoàn FLC. Đây là lần hiếm hoi ông xuất hiện tại một sự kiện công khai sau nhiều năm.

Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Gia Lai đang chuẩn bị cho Năm Du lịch Quốc gia 2026 – lần đầu tiên địa phương đăng cai với chủ đề "Gia Lai – Đại ngàn chạm biển xanh". Theo kế hoạch, sẽ có 244 hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được tổ chức xuyên suốt cả năm, kỳ vọng tạo cú hích mạnh mẽ cho ngành du lịch.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, năm 2026 địa phương đặt mục tiêu đón khoảng 15 triệu lượt khách, tăng hơn 21% so với năm 2025. Doanh thu du lịch dự kiến đạt khoảng 35.000 tỉ đồng, mở ra một giai đoạn phát triển mới, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Kỳ vọng bứt phá từ trục “biển – cao nguyên”

Một trong những định hướng lớn được đưa ra tại hội thảo là phát triển hành lang du lịch "biển – cao nguyên", kết nối hai trung tâm là Quy Nhơn và Pleiku. Đây được xem là mô hình phát triển mới, tận dụng lợi thế liên kết vùng giữa duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Theo các chuyên gia, xu hướng du lịch hiện nay đang thay đổi rõ rệt. Du khách không còn chỉ tìm đến một điểm đến đơn lẻ mà có xu hướng lựa chọn các hành trình trải nghiệm đa dạng, kết hợp nghỉ dưỡng biển với khám phá thiên nhiên, văn hóa và đời sống bản địa. Điều này mở ra cơ hội lớn cho Gia Lai nếu biết khai thác hiệu quả lợi thế liên kết.

Không chỉ sở hữu tài nguyên thiên nhiên phong phú với rừng, thác, hồ và bản sắc văn hóa đặc trưng của các dân tộc Tây Nguyên, Gia Lai còn có lợi thế kết nối thuận tiện với vùng biển Bình Định trước đây. Sự kết hợp giữa "đại ngàn" và "biển xanh" được đánh giá có sức hấp dẫn đặc biệt đối với du khách trong và ngoài nước.

Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông – đặc biệt là hàng không – được xác định là yếu tố then chốt. Hiện khu vực này có hai sân bay là Phù Cát và Pleiku. Trong đó, Phù Cát được định hướng trở thành cửa ngõ quốc tế, còn Pleiku đóng vai trò trung tâm kết nối khu vực cao nguyên.

Việc nâng cấp đồng bộ hai sân bay, mở rộng đường bay và khai thác các chuyến bay charter được kỳ vọng sẽ tạo cú hích lớn trong việc thu hút khách quốc tế, nhất là trong giai đoạn đầu triển khai Năm Du lịch Quốc gia.

Doanh nghiệp kỳ vọng đóng vai trì "dẫn dắt"

Tại hội thảo, đại diện Tập đoàn FLC nhận định Gia Lai là vùng đất giàu tiềm năng nhưng chưa phát triển tương xứng do thiếu sự kết nối đồng bộ cả về hạ tầng lẫn sản phẩm du lịch.

Theo đó, "trục biển – cao nguyên" không chỉ đơn thuần là một tuyến liên kết địa lý mà còn là một tư duy phát triển mới, mở rộng không gian tăng trưởng và tạo động lực thu hút đầu tư.

Các chuyên gia cho rằng, để phát triển bền vững, một điểm đến không thể chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có mà cần xây dựng một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh. Hệ sinh thái này bao gồm hạ tầng giao thông hiện đại, sản phẩm du lịch đặc sắc và hệ thống dịch vụ chất lượng cao.

Đặc biệt, vai trò của doanh nghiệp được nhấn mạnh như một "đầu kéo" trong quá trình này. Những dự án quy mô lớn, được đầu tư bài bản sẽ góp phần định hình chuẩn mực dịch vụ, tạo lực hút dòng vốn và nâng tầm hình ảnh điểm đến.

Trong đó, các tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng, giải trí, sân golf tại khu vực Pleiku được kỳ vọng trở thành điểm nhấn quan trọng, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái du lịch cao nguyên.

Liên quan đến Tập đoàn FLC, doanh nghiệp này cũng vừa kiện toàn bộ máy lãnh đạo khi bổ nhiệm ông Trịnh Văn Nam giữ chức Tổng Giám đốc. Trong khi đó, bà Bùi Hải Huyền đảm nhiệm vai trò Phó Tổng giám đốc thường trực, phụ trách các mảng kinh doanh và phát triển dự án.