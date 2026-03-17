Pháp luật

"Ông trùm" giăng bẫy lừa đảo thông qua đồng tiền số FTXF

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hoá, Trần Nam Chung đã kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hoá FTXF để lừa đảo.

Ngày 17-3, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Phòng An ninh Kinh tế, Công an TP Hà Nội vừa điều tra, khám phá vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF.

Ông trùm lừa đảo tiền số FTXF chiếm đoạt hàng chục tỉ đồng đầu tư - Ảnh 1.

Nhóm bị can liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an Hà Nội

Theo điều tra, từ năm 2021, nhóm nghi phạm do Trần Nam Chung (SN 1986, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội) cầm đầu đã lợi dụng hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh tiền số, tài sản mã hóa và lợi dụng việc mua, bán các đồng tiền kỹ thuật số để huy động tiền của nhiều người dân thông qua kêu gọi đầu tư đồng tiền mã hóa FTXF. Nhóm này đã thuê Bùi Đình Ngọc viết code smart contract (hợp đồng thông minh) để phát hành token FTXF làm công cụ huy động tiền của khách hàng, đồng thời tạo web sàn giao dịch bất động sản, sàn đấu giá ngược (có tạo bot can thiệp), …

Để tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư, Chung quảng bá đồng tiền FTXF do đội ngũ kỹ thuật của Vương Quốc Anh phát triển, có giá trị sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng kỹ thuật số gồm: Sàn giao dịch phi tập trung WOWIDEX; mạng xã hội doanh nghiệp WETAON; Cổng thanh toán PAYGATE; Ứng dụng sàn thương mại điện tử đấu giá ngược ONSTORA,…

Ngoài ra, nhóm đối tượng đã tổ chức các buổi hội thảo, lớp học tài chính để diễn thuyết, quảng bá về dự án tiền số này với mục đích để các nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng phát triển để mua, nắm giữ lâu dài. Khi các nhà đầu tư đã mua đồng FTXF thì các đối tượng thực hiện bán xả lượng lớn token làm đồng tiền này mất giá trị, không còn thanh khoản, để chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Cơ quan điều tra xác định số tiền nhóm đối tượng đã huy động lên tới hàng chục tỉ đồng.

Căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Công an TP Hà Nội thông báo cho các nhà đầu tư token FTXF (người bị thiệt hại) từ năm 2021 đến nay biết, liên hệ, trình báo với Phòng Cảnh sát kinh tế (Địa chỉ: Số 382 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội; Số điện thoại cán bộ thụ lý: 099.329.7726) trước ngày 31-3-2026 để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các đối tượng thường lợi dụng việc sử dụng hội nhóm trên không gian mạng để kêu gọi, hô hào đầu tư mua tiền số, tài sản mã hóa nhằm mục đích huy động vốn trái phép, chiếm đoạt tài sản, gây tác động xấu đến thị trường tài sản mã hóa cũng như ảnh hưởng trực tiếp đến các nhà đầu tư chân chính. Công an thành phố khuyến cáo các tổ chức, cá nhân cần chủ động nghiên cứu kỹ thông tin về các loại tài sản mã hóa tham gia đầu tư để lựa chọn phù hợp, tránh để các đối tượng phạm tội lợi dụng, câu kéo gây thiệt hại lớn về tài sản.

Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người

Đánh sập đường dây tiền ảo của Tập đoàn Xintel lừa hơn 400 tỉ đồng của 42 ngàn người

(NLĐO)- Tập đoàn tiền ảo Xintel đã giăng bẫy khiến hơn 42 ngàn người bị lừa với tổng số tiền hơn 400 tỉ đồng

Phá chuyên án lừa đảo tiền ảo "Gemholic"

(NLĐO)- Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

(NLĐO) – Công an Đà Nẵng triệt phá chuyên án đa cấp tiền ảo DRK, bắt giữ 8 đối tượng, làm rõ số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, lên tới khoảng 2.000 tỉ đồng.

