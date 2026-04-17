Ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Ngày 17-4, UBND TPHCM tổ chức lễ trao quyết định cán bộ cho ông Trương Trung Kiên và bà Lê Ngọc Thùy Trang

Ngày 17-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ

Ông Trương Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu giao nhiệm vụ

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. 

Tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM từng trải qua các vị trí công tác: Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

TIN LIÊN QUAN

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo Thành phố đối với một cán bộ có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Ông Trương Trung Kiên không chỉ gắn bó lâu năm với ngành quy hoạch, kiến trúc Thành phố mà còn kinh qua nhiều vị trí thực tiễn quan trọng tại địa phương và HĐND Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng ông Trương Trung Kiên sẽ cùng tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là định hướng quy hoạch bền vững, hiện đại, phù hợp với tầm nhìn phát triển của đô thị đặc biệt.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định và chúc mừng bà Lê Ngọc Thùy Trang

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức cho bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM. 

Ông Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn chân thành và ghi nhận những đóng góp tích cực, tận tụy của bà Lê Ngọc Thùy Trang trong suốt quá trình công tác tại Văn phòng UBND TPHCM.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai

Công bố các quyết định về công tác cán bộ ở Đồng Nai

(NLĐO)-Hội nghị đã công bố quyết định của Thủ tướng về phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh

Trưởng Công an, Phó trưởng Công an phường Cửa Nam và 14 cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ

(NĐO)- Để xảy ra nhiều vi phạm về trật tự đô thị, Trưởng Công an, Phó Trưởng Công an phường Cửa Nam và 14 cán bộ bị đánh giá không hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ

(NLĐO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì trao quyết định của Bộ Chính trị về chỉ định nhân sự của Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương.

Phó chánh văn phòng giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc UBND TPHCM TPHCM
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo