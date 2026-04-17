Ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Ngày 17-4, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch UBND TPHCM về công tác cán bộ

Ông Trương Trung Kiên được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, giữ chức vụ Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường phát biểu giao nhiệm vụ

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán Hà Nội; trình độ tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị.

Tân Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM từng trải qua các vị trí công tác: Phó giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM; Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM; Chủ tịch UBND quận Thủ Đức (cũ).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh việc bổ nhiệm ông Trương Trung Kiên giữ chức Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc là sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy và lãnh đạo Thành phố đối với một cán bộ có năng lực và bề dày kinh nghiệm. Ông Trương Trung Kiên không chỉ gắn bó lâu năm với ngành quy hoạch, kiến trúc Thành phố mà còn kinh qua nhiều vị trí thực tiễn quan trọng tại địa phương và HĐND Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường kỳ vọng ông Trương Trung Kiên sẽ cùng tập thể Sở Quy hoạch - Kiến trúc tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Trọng tâm là định hướng quy hoạch bền vững, hiện đại, phù hợp với tầm nhìn phát triển của đô thị đặc biệt.

Lãnh đạo TPHCM trao quyết định và chúc mừng bà Lê Ngọc Thùy Trang

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường đã trao quyết định về việc giải quyết thôi việc theo nguyện vọng đối với công chức cho bà Lê Ngọc Thùy Trang, Phó Chánh Văn phòng UBND TPHCM.

Ông Nguyễn Mạnh Cường gửi lời cảm ơn chân thành và ghi nhận những đóng góp tích cực, tận tụy của bà Lê Ngọc Thùy Trang trong suốt quá trình công tác tại Văn phòng UBND TPHCM.