Ông Trương Trung Kiên làm quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Ngày 16-4, tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền trao quyết định của UBND thành phố cho ông Trương Trung Kiên

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt lãnh đạo TPHCM trao quyết định giao ông Trương Trung Kiên giữ chức quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc.

Ông Trương Trung Kiên được giao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thay cho ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM trước đó.

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán tại Hà Nội. Ông Trương Trung Kiên có trình độ tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị.

Trong quá trình công tác, ông Trương Trung Kiên từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM,...

Hiện tại, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đang có 3 Phó Giám đốc Sở gồm: bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.