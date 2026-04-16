Thời sự Chính trị

Ông Trương Trung Kiên làm quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM

Thiện An

(NLĐO) - Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán tại Hà Nội. Ông có trình độ tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị.

Ngày 16-4, tại Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM diễn ra lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM có quyền Giám đốc là Tiến sĩ - Ảnh 1.

Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM Phạm Thị Thanh Hiền trao quyết định của UBND thành phố cho ông Trương Trung Kiên

Tại buổi lễ, bà Phạm Thị Thanh Hiền, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt lãnh đạo TPHCM trao quyết định giao ông Trương Trung Kiên giữ chức quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc. 

Ông Trương Trung Kiên được giao quyền Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, thay cho ông Võ Hoàng Ngân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc được Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu giữ chức Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TPHCM trước đó. 

Ông Trương Trung Kiên sinh năm 1974, quê quán tại Hà Nội. Ông Trương Trung Kiên có trình độ tiến sĩ quy hoạch, cử nhân chính trị. 

Trong quá trình công tác, ông Trương Trung Kiên từng đảm nhiệm nhiều vị trí như Phó Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM, Trưởng Ban Đô thị HĐND TPHCM,...

Hiện tại, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đang có 3 Phó Giám đốc Sở gồm: bà Dương Thảo Hiền, ông Phan Văn Tuấn, ông Huỳnh Phạm Tuấn Anh.

Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM: Không có chuyện dẹp thức ăn đường phố!

(NLĐO) - Giám đốc Sở An toàn thực phẩm TPHCM nhìn nhận thức ăn đường phố là chủ đề nhạy cảm, bởi vừa là nét văn hóa vừa là kế sinh nhai của nhiều người

Zalo một giám đốc sở ở Cà Mau bị hack, nhắn tin mượn tiền nhiều người

(NLĐO) – Nhiều người không khỏi bất ngờ khi nhận được tin nhắn hỏi mượn tiền từ tài khoản Zalo của một giám đốc sở ở Cà Mau.

Ông Trương Tấn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh

(NLĐO) - Tây Ninh công bố loạt quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ, trong đó ông Trương Tấn Sơn giữ chức Giám đốc Sở Công Thương.

Chủ tịch UBND Sở Quy hoạch - Kiến trúc TPHCM Quyền Giám đốc trương trung kiên
