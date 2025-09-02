HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lời khai của nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine

Phạm Nghĩa

(NLĐO) - Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii đã nhận tội trong bài phát biểu trước báo giới.

Trang Pravda ngày 2-9 đưa tin nghi phạm sát hại ông Parubii gọi hành động của mình là "trả thù chính quyền Ukraine", đồng thời phủ nhận thông tin cơ quan tình báo Nga đang tống tiền mình.

"Tôi muốn bị kết án nhanh chóng để có thể trao đổi lấy tù binh Ukraine và tìm thi thể của con trai tôi" - nghi phạm cho biết.

Theo lời khai, con trai của nghi phạm là một quân nhân thuộc Lực lượng vũ trang Ukraine, bị mất tích trên mặt trận Bakhmut vào năm 2023.

Lời khai của nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine- Ảnh 1.

Nghi phạm sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andrii Parubii đã nhận tội. Ảnh: Pravda

Nghi phạm đã theo dõi các nhóm trên mạng xã hội Nga để tìm thêm thông tin về số phận của con trai mình. Sau đó, người này liên lạc với các đại diện Nga (chưa được xác định trong cuộc điều tra). Họ được cho là nói với nghi phạm rằng con trai ông ta đã chết.

Tiếp tục liên lạc với các đại diện Nga, nghi phạm bắt đầu chuẩn bị cho vụ sát hại ông Parubii: tìm vũ khí, mua xe đạp và mũ bảo hiểm, sử dụng giấy tờ giả để mua một chiếc ô tô rồi dùng nó theo dõi mục tiêu.

Khi được hỏi tại sao lại chọn ông Parubii, nghi phạm trả lời: "Vì tôi sống gần đó. Nếu tôi sống ở Vinnytsia, mục tiêu sẽ là Pietia (dường như ám chỉ cựu Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko, theo Pravda)".

Viện trưởng Viện Công tố khu vực Lviv Mykola Meret cho biết họ sẽ yêu cầu giam giữ nghi phạm mà không cho bảo lãnh, như một biện pháp phòng ngừa.

Ông Parubii, đại biểu Quốc hội Ukraine và cựu Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, bị sát hại tại Lviv vào ngày 30-8.

Văn phòng Tổng Công tố báo cáo một người đàn ông không rõ danh tính đã bắn nhiều phát súng vào chính trị gia này, khiến nạn nhân tử vong ngay lập tức. Nghi phạm sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường và bị bắt.

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường

Tổng thống Ukraine lên tiếng vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên đường

(NLĐO) – Giới chức Ukraine tuyên bố vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy “được lên kế hoạch cẩn thận”. Nghi phạm hiện vẫn lẩn trốn.

Ukraine khai hỏa "át chủ bài" Flamingo, đánh trúng căn cứ tình báo Nga ở Crimea

(NLĐO) - Ukraine lần đầu triển khai tên lửa hành trình tầm xa tự phát triển Flamingo tấn công gây thiệt hại lớn cho căn cứ tình báo Nga tại bán đảo Crimea.

Điểm nóng xung đột ngày 2-9: Ukraine chờ đón hàng chục ngàn quân châu Âu?

(NLĐO) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp các nhà lãnh đạo châu Âu tại Paris - Pháp vào ngày 4-9.

