Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An

Đức Ngọc

(NLĐO) - Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chiều 18-11, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp lần thứ 34 (Kỳ họp chuyên đề) thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh 1.

Ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, tại cuộc họp ngày 17-11. Ảnh: B. Phạm

Dự kỳ họp có các ông, bà: Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Vụ địa phương I, Ban Tổ chức Trung ương.

Cùng dự có các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Trước đó, tại Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Kỳ họp thứ 34, với 100% đại biểu dự họp tán thành bằng hình thức bỏ phiếu kín, Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Trọng Hải đã được HĐND tỉnh bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2021 - 2026, thay thế người tiền nhiệm là ông Lê Hồng Vinh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải cho biết nhận nhiệm vụ trong thời điểm năm 2025 sắp khép lại, là thời điểm bản lề đòi hỏi sự quyết tâm, đổi mới, hành động mạnh mẽ để về đích sớm, về đích vững chắc, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo của tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An khẳng định trong giai đoạn mới không chỉ là người điều hành, quản lý mà còn phải là người kiến tạo, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh và bền vững.

Ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - Ảnh 2.

Các cán bộ Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng ông Võ Trọng Hải được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Trước đó, tại Quyết định số 2525-QĐNS/TW, ngày 14-11-2025, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh - thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An nhiệm kỳ 2025-2030.

Cũng tại kỳ họp, trên cơ sở tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã thông qua Nghị quyết cho các ông: Nguyễn Đức Trung, nguyên Bí thư Tỉnh ủy (nay là Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội); Lê Hồng Vinh, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh (nay là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị) thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026 do chuyển công tác.

Tin liên quan

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên làm Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An

(NLĐO) - Ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

(NLĐO) - Ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, được Bộ Chính trị chỉ định giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

(NLĐO) - Cùng ngày, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó bí thư Tỉnh ủy, được hiệp thương giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Trị.

tỉnh Nghệ An Bí thư Tỉnh ủy Ban Thường vụ Chủ tịch UBND tỉnh Chủ tịch UBND công tác nhân sự đại biểu quốc hội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo