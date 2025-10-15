Ông Võ Văn Dũng giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Sáng 15-10, tại Học viện Cán bộ TP HCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 bước vào ngày làm việc chính thức thứ 2.

Ông Võ Văn Dũng làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030

Tại đại hội, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030 với 16 thành viên đã ra mắt đại hội.

Trong đó, ông Võ Văn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2020-2025 - tiếp tục làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030.

Các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM nhiệm kỳ 2025-2030, gồm các ông, bà: Nguyễn Chí Trung, Lê Thị Hờ Rin, Lê Hồng Thông, Hồ Nam, Lê Minh Tuấn, Hồ Hải, Đặng Thị Hồng Vân.

Trong đó, ông Nguyễn Chí Trung là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM.