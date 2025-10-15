HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

TP HCM đặt mục tiêu vươn tầm quốc tế bằng 3 đột phá chiến lược về khoa học - công nghệ

PHAN ANH - LÊ VĨNH

(NLĐO) - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đình Thắng đã trình bày về 3 đột phá chiến lược nhằm đưa thành phố trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế

Sáng 15-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 bước vào ngày làm việc chính thức thứ 2.

Tại phiên làm việc, các đại biểu đã trình bày các tham luận.

TP HCM vươn lên Top 30 thế giới về Blockchain và thu hút 2 tỉ USD đầu tư AI - Ảnh 1.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ I diễn ra với ngày làm việc chính thức thứ 2. Ảnh: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Trình bày tham luận về khoa học - công nghệ, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết trong giai đoạn vừa qua, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo đã khẳng định vai trò là động lực quan trọng cho sự tăng trưởng của thành phố.

TP HCM vươn lên hạng 30 thế giới về Blockchain

Theo ông Lâm Đình Thắng, thành phố đã đạt được những kết quả tích cực làm nền tảng cho sự phát triển trong 5 năm tới.

TFP - nhân tố khẳng định sự đóng góp của khoa học - công nghệ trong tăng trưởng của thành phố, dự kiến cuối năm 2025 đạt 59% và được dự báo sẽ tiếp tục giữ vai trò chủ đạo trong tăng trưởng 5 năm tới.

TP HCM vươn lên Top 30 thế giới về Blockchain và thu hút 2 tỉ USD đầu tư AI - Ảnh 2.

TP HCM vươn lên Top 30 thế giới về Blockchain và thu hút 2 tỉ USD đầu tư AI - Ảnh 3.

Kinh tế số phát triển mạnh mẽ, đóng góp 22% vào GRDP năm 2024 và dự kiến sẽ tăng lên 25% trong năm 2025. Thành phố được xếp hạng 2 về chỉ số chuyển đổi số và chỉ số đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố được xếp hạng 110 trên toàn cầu và hạng 5 trong khu vực Đông Nam Á. Yếu tố rất thuận lợi trong hoạt động tài chính số đó là thành phố đã vươn lên hạng 30 thế giới về Blockchain.

Giảm gần 300 thủ tục, tương đương hơn 1.900 ngày làm việc

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho hay để đạt được những kết quả trên, thành phố đã kiên trì triển khai đồng bộ nhiều nhóm giải pháp trọng tâm.

Thành phố đã xây dựng nhiều cơ chế, chính sách đặc thù, nổi trội để thu hút nhân tài và vốn đầu tư: hỗ trợ tài chính không hoàn lại cho đổi mới sáng tạo; chính sách ưu đãi về tiền lương, tiền công; hình thành các Trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế.

Cùng với đó là nỗ lực cải cách hành chính và thu hút đầu tư: giảm gần 300 thủ tục liên quan đến sản xuất - kinh doanh, tương đương hơn 1.900 ngày làm việc; thành lập các tổ công tác chuyên trách để hỗ trợ trực tiếp và kịp thời cho các nhà đầu tư chiến lược.

TP HCM vươn lên Top 30 thế giới về Blockchain và thu hút 2 tỉ USD đầu tư AI - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng cho biết thành phố đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm trong thời gian qua. Ảnh: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

Nhờ đó, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, lĩnh vực khoa học - công nghệ đã thu hút 1,6 tỉ USD (chiếm 40%) vốn FDI. Hiện thành phố có hơn 140 doanh nghiệp khoa học - công nghệ, đứng thứ 2 cả nước.

Trong nhiều năm qua, thành phố liên tục đầu tư cho hạ tầng số. Trong các bảng xếp hạng quốc gia về chỉ số chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, TP HCM luôn dẫn đầu về hạ tầng số; thu hút được nhiều trung tâm dữ liệu lớn và siêu lớn.

Thành phố thực hiện chuyển đổi số một cách bền bỉ và thực chất, chính quyền thành phố đang nỗ lực chuyển sang phương thức quản trị dựa trên dữ liệu thông qua nhiều nền tảng số.

Một số ngành có mô hình chuyển đổi số và ứng dụng AI tiêu biểu như y tế, giáo dục và giao thông. Công tác an toàn thông tin được chú trọng với mô hình bảo vệ 4 lớp và các hoạt động diễn tập thực chiến thường xuyên.

"Đặc biệt, thành phố chú trọng đào tạo nguồn nhân lực theo chiều sâu và rộng. Với tiềm lực gần 100 đơn vị đào tạo chất lượng cao trên địa bàn, nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới đã mở văn phòng và trung tâm R&D tại thành phố, điển hình như SAP, Marvell, Qualcomm" - ông Lâm Đình Thắng cho hay.

Hiện nay, thành phố là nơi tập trung hơn 55% lập trình viên của cả nước. Từ đầu năm 2025 đến nay, hơn 40.000 cán bộ, công chức và hàng trăm học sinh xuất sắc đã được tập huấn, đào tạo về AI.

Ba đột phá chiến lược

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM cho biết trong 5 năm tới, thành phố xác định TFP đóng góp ít nhất 60%, kinh tế số chiếm 30%-40% GRDP; trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo đẳng cấp quốc tế vào năm 2030. Đây là nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57/2024 vừa giao cho thành phố.

Hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vào top 100 thành phố năng động nhất toàn cầu; có ít nhất 5 trung tâm nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

Theo Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, để hiện thực hóa các mục tiêu này, thành phố sẽ tập trung vào 3 đột phá chiến lược.

TP HCM vươn lên Top 30 thế giới về Blockchain và thu hút 2 tỉ USD đầu tư AI - Ảnh 5.

Ba đột phá chiến lược trong 5 năm tới

Đột phá thứ nhất về cơ chế, chính sách và thu hút đầu tư

Thành phố tập trung thu hút nhà đầu tư chiến lược trên lĩnh vực khoa học - công nghệ. "Thông tin vui cho thành phố là hiện nay tập đoàn G42 của UAE đang dự kiến đầu tư trung tâm siêu dữ liệu AI với số vốn gần 2 tỉ USD tại thành phố" - ông Lâm Đình Thắng chia sẻ.

Phát triển khu công nghệ cao, các khu thử nghiệm cho các công nghệ mới theo cơ chế đặc thù; khu công nghệ thông tin tập trung; có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số; có chính sách thúc đẩy khu vực tư nhân đầu tư vào khoa học - công nghệ.

Cùng với đó, đăng ký thí điểm mô hình hợp tác công - tư để dùng ngân sách thành phố đầu tư cho các trường đại học trên địa bàn, trong đó thúc đẩy đại học quốc gia đạt top 100 châu Á trong năm 2030.

Đột phá thứ hai về công nghệ chiến lược và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

Thành phố ưu tiên phát triển các công nghệ là thế mạnh như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, chip bán dẫn, Robot, Blockchain và Y-sinh; thành lập quỹ hỗ trợ khởi nghiệp theo mô hình mới, thu hút vốn từ các quỹ đầu tư mạo hiểm; tập trung hỗ trợ nguồn lực cho các trung tâm đổi mới sáng tạo có tiềm năng.

Phối hợp Đại học Quốc gia xây dựng thành phố thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc tế, trước mắt phát triển theo 4 hướng: Tại Đại học Quốc gia và kết nối với các trường đại học; tại các khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao; đơn vị do nhà nước đầu tư; hợp tác công tư.

Đột phá thứ ba về quản trị số và nguồn nhân lực số

Thành phố sẽ đẩy nhanh xây dựng dữ liệu số và các nền tảng số để chính quyền thành phố hoàn thiện mô hình điều hành dựa trên dữ liệu; đẩy mạnh hợp tác "4 nhà" (Nhà trường - Nhà nước - Doanh nghiệp - Quỹ đầu tư, Ngân hàng) cùng với ngoại giao công nghệ và thu hút chuyên gia quốc tế.

Bên cạnh đó, thành phố đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực số để duy trì và thúc đẩy vị thế của thành phố; trang bị hạ tầng đồng bộ cho các địa phương, đơn vị thuộc thành phố.

"Với quyết tâm chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp và sự tham gia của người dân, chúng tôi tin rằng TP HCM sẽ thực hiện thành công các giải pháp đột phá, trở thành một trung tâm khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế như mục tiêu chiến lược mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Nghị quyết 57/2024 đã giao cho thành phố" - ông Lâm Đình Thắng chia sẻ.

Bên cạnh những thành tựu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP HCM Lâm Đình Thắng cũng cho biết thành phố đang có một số thách thức lớn. Đó là cơ chế quản lý khoa học - công nghệ còn chưa linh hoạt theo kinh tế thị trường.

Thiếu các không gian thử nghiệm cho sản phẩm công nghệ mới. Hạ tầng dữ liệu chưa hoàn thiện để chuyển đổi số toàn diện, rất cần hỗ trợ từ bộ - ngành Trung ương. Mô hình liên kết "3 nhà" chưa thực sự phát triển theo chiều sâu. Tổng chi xã hội cho nghiên cứu - phát triển vẫn còn thấp.


