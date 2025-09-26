Tiếp tục chương trình làm việc ngày thứ 2 của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, chiều 26-9, đã diễn ra hội nghị lần thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025-2030, ra mắt Đại hội

Tại hội nghị, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI đã họp bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

15 người được bầu vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 55/55, đạt tỉ lệ 100%.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, với số phiếu 55/55, đạt tỉ lệ 100%.

Ban Chấp hành cũng bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với số phiếu tín nhiệm cao. Ông Nguyễn Văn Hồi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, được bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XVI.

Trước đó, sáng 26-9, Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Kết quả, 55 người trong danh sách bầu cử gồm 66 người đã trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với tỉ lệ phiếu bầu đạt cao.