Ngày 28-3, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 1, HĐND TP Hà Nội khóa XVII để xem xét, quyết nghị những nội dụng thuộc thẩm quyền.



Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo đó, tại phiên họp, HĐND TP đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó ngày 28-11-2025, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong chiều cùng ngày 28-11, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu 4 Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trong sáng 28-3, HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Dương Đức Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Ông Trương Việt Dũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 17 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được HĐND TP Hà Nội thống nhất bầu:

1. Ông Đào Văn Nhận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Minh Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Tiến Thiết - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

5. Ông Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

6. Ông Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

7. Ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội.

8. Ông Bùi Duy Cường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội.

9. Ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

10. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội.

11. Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội.

12. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

13. Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội.

14. Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

15. Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

16. Ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội.

17. Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết trong danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo ông Cương, ông Quyền trước đó đã được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 11 và đã trúng cử. Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Mạnh Quyền đã thay đổi vị trí công tác đến tỉnh Hưng Yên, không còn điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu và giữ mối liên hệ trực tiếp với cử tri tại đơn vị bầu cử. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 22/3, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã có đơn gửi Ủy ban Bầu cử thành phố đề nghị không tham gia làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031. Căn cứ theo quy định của pháp luật và nguyện vọng của cá nhân, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền. Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết xác nhận 124 người đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định và đã ban hành, trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố.





