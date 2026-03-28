HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 - làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 28-3, HĐND TP Hà Nội tổ chức kỳ họp thứ 1, HĐND TP Hà Nội khóa XVII để xem xét, quyết nghị những nội dụng thuộc thẩm quyền.

Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Theo đó, tại phiên họp, HĐND TP đã tiến hành bầu Chủ tịch UBND TP Hà Nội, các Phó chủ tịch, Ủy viên UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031.

Với đa số đại biểu tán thành, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng, Phó bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030, làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Trước đó ngày 28-11-2025, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã đọc quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo quyết định, ông Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức vụ Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII nhiệm kỳ 2025-2030.

Trong chiều cùng ngày 28-11, HĐND TP Hà Nội đã bầu ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Bầu 4 Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội

Trong sáng 28-3, HĐND TP Hà Nội cũng thống nhất bầu các chức danh Phó chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2026-2031 gồm:

1. Ông Dương Đức Tuấn được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

2. Bà Vũ Thu Hà được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

3. Ông Nguyễn Xuân Lưu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Ông Trương Việt Dũng được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031.

Danh sách 17 Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031 vừa được HĐND TP Hà Nội thống nhất bầu:

1. Ông Đào Văn Nhận - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thiếu tướng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô Hà Nội.

2. Ông Nguyễn Thanh Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trung tướng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.

3. Ông Nguyễn Minh Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Hà Nội.

4. Ông Nguyễn Tiến Thiết - Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân TP Hà Nội.

5. Ông Trần Đức Hoạt - Thành ủy viên, Chánh Thanh tra TP Hà Nội.

6. Ông Nguyễn Phi Thường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng TP Hà Nội.

7. Ông Võ Nguyên Phong - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương TP Hà Nội.

8. Ông Bùi Duy Cường - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội.

9. Ông Phạm Tuấn Long - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Hà Nội.

10. Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP Hà Nội.

11. Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp TP Hà Nội.

12. Ông Nguyễn Ngọc Tú - Giám đốc Sở Tài chính TP Hà Nội.

13. Bà Đặng Hương Giang - Giám đốc Sở Du lịch TP Hà Nội.

14. Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hà Nội.

15. Ông Nguyễn Trọng Diện - Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội.

16. Ông Nguyễn Sỹ Trường - Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo TP Hà Nội.

17. Ông Cù Ngọc Trang - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP Hà Nội.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết trong danh sách 125 người trúng cử đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ủy ban Bầu cử thành phố đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên, nguyên Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Theo ông Cương, ông Quyền trước đó đã được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII tại đơn vị bầu cử số 11 và đã trúng cử. Tuy nhiên, đến nay ông Nguyễn Mạnh Quyền đã thay đổi vị trí công tác đến tỉnh Hưng Yên, không còn điều kiện để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu và giữ mối liên hệ trực tiếp với cử tri tại đơn vị bầu cử.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội cho biết, ngày 22/3, ông Nguyễn Mạnh Quyền đã có đơn gửi Ủy ban Bầu cử thành phố đề nghị không tham gia làm đại biểu HĐND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ theo quy định của pháp luật và nguyện vọng của cá nhân, Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã thống nhất không thực hiện xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố đối với ông Nguyễn Mạnh Quyền.

Ủy ban Bầu cử TP Hà Nội đã ban hành nghị quyết xác nhận 124 người đã trúng cử đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XVII có đủ tư cách để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu HĐND theo quy định và đã ban hành, trao giấy chứng nhận đại biểu HĐND thành phố.


Tin liên quan

Cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khi tiếp xúc cử tri

Cam kết của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng khi tiếp xúc cử tri

(NLĐO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng xây dựng Hà Nội phát triển nhanh, bền vững, văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ông Vũ Đại Thắng giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

(NLĐO)- Tại kỳ họp, 100% đại biểu có mặt tán thành, ông Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

(NLĐO)- Ông Vũ Đại Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với số phiếu 55/55, đạt tỉ lệ 100%.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo