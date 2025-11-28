Ông Vũ Minh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Ông Vũ Minh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Ông Vũ Minh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, được điều động, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ngày 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Ông Vũ Minh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (phải), trao quyết định cho tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn. Ảnh: CTV.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn (SN 1975), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng thời bố trí làm Giám đốc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thành phố khi thành lập.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đánh giá ông Vũ Minh Tuấn có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan báo chí đến Văn phòng Quốc hội. Bên cạnh đó, ông Tuấn là người có nghề, đam mê với nghề và mong muốn được làm nghề báo.

"Tiếp nhận được một cán bộ vừa có kinh nghiệm, vừa có năng lực quản lý, lại rất có nghề, đam mê với nghề là điều rất mong muốn của thành phố"- ông Phong nói.

Ông Phong cũng cho biết thành phố rất kỳ vọng thành lập một cơ quan báo, phát thanh và truyền hình - cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự thấu hiểu, hun đúc khát vọng vươn lên của tất cả đảng viên, nhân dân thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Minh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ông Tuấn, thành công không đến từ nỗ lực của một cá nhân mà là kết quả của sự đoàn kết trong tập thể. Do đó, ông mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự ủng hộ của cán bộ, công chức trong Ban Tuyên giáo và Dân vận để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Vũ Minh Tuấn từng làm Giám đốc VOV Giao thông, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội, trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 9-2020. Hiện nay, Hà Nội đang triển khai đề án sắp xếp hệ thống báo chí, thống nhất thành một cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình.

Tin liên quan

Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

Tỉnh ủy Quảng Trị điều động, bổ nhiệm 2 lãnh đạo chủ chốt

(NLĐO) - Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định điều động ông Lê Văn Bảo làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh và bổ nhiệm ông Lê Vĩnh Thế giữ chức Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hoài Nam được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Trị

(NLĐO) - Ông Nguyễn Hoài Nam được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra tỉnh, thời hạn 5 năm.

UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

(NLĐO)- Ba Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP HCM vừa được UBND TP HCM điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất TP

Vũ Minh Tuấn báo hà nội Hà Nội Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo