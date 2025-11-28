Ông Vũ Minh Tuấn làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội

Ngày 28-11, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.



Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội (phải), trao quyết định cho tân Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Vũ Minh Tuấn. Ảnh: CTV.

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm ông Vũ Minh Tuấn (SN 1975), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, đồng thời bố trí làm Giám đốc cơ quan báo và phát thanh, truyền hình thành phố khi thành lập.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, đánh giá ông Vũ Minh Tuấn có kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ cơ quan báo chí đến Văn phòng Quốc hội. Bên cạnh đó, ông Tuấn là người có nghề, đam mê với nghề và mong muốn được làm nghề báo.

"Tiếp nhận được một cán bộ vừa có kinh nghiệm, vừa có năng lực quản lý, lại rất có nghề, đam mê với nghề là điều rất mong muốn của thành phố"- ông Phong nói.

Ông Phong cũng cho biết thành phố rất kỳ vọng thành lập một cơ quan báo, phát thanh và truyền hình - cơ quan trọng yếu để giúp Đảng bộ, chính quyền thủ đô làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và tạo sự thấu hiểu, hun đúc khát vọng vươn lên của tất cả đảng viên, nhân dân thủ đô.

Phát biểu tại hội nghị, ông Vũ Minh Tuấn cho biết sẽ nỗ lực hết sức để đóng góp vào nhiệm vụ chung của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy. Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan báo chí, nâng cao chất lượng thông tin, lan tỏa những giá trị tích cực, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội.

Theo ông Tuấn, thành công không đến từ nỗ lực của một cá nhân mà là kết quả của sự đoàn kết trong tập thể. Do đó, ông mong nhận được sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo thành phố, sự ủng hộ của cán bộ, công chức trong Ban Tuyên giáo và Dân vận để hoàn thành nhiệm vụ.

Ông Vũ Minh Tuấn từng làm Giám đốc VOV Giao thông, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Tổng Giám đốc Truyền hình Quốc hội, trước khi làm Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội từ tháng 9-2020. Hiện nay, Hà Nội đang triển khai đề án sắp xếp hệ thống báo chí, thống nhất thành một cơ quan Báo, phát thanh và truyền hình.