Ngày 17-12, Đại hội Đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã diễn ra phiên chính thức.

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với phương châm "Đoàn kết - Dân chủ - Đồng thuận - Đổi mới - Phát triển", kêu gọi toàn hệ thống Mặt trận các cấp, các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, cùng chung sức, đồng lòng xây dựng khối đại đoàn kết.

Tại Đại hội, ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, được hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng cho biết trong thời gian tới, các cấp Mặt trận, tổ chức đoàn thể, chính trị - xã hội trong tỉnh sẽ tiếp tục triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội đề ra.

Trong đó, tập trung phát huy tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nắm chắc tình hình, thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; thực hiện tốt vai trò cầu nối 2 chiều giữa người dân với Đảng, chính quyền.

Ông Y Giang Gry Niê Knơng sinh năm 1974, quê quán tỉnh Đắk Lắk; trình độ chuyên môn: thạc sĩ lâm sinh; trình độ lý luận chính trị: cao cấp.