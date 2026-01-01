HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Osaka Coffee - nơi những đôi tay chạm vào cảm xúc

Hồng Anh - Hoài An

(NLĐO) - Không tiếng gọi món, không lời chào quen thuộc, Osaka Coffee gây ấn tượng bởi mô hình hoạt động đặc biệt: 100% nhân viên phục vụ là người khiếm thính.

Osaka Coffee, quán cà phê phục vụ người khiếm thính tọa lạc tại phường Chánh Hưng, TPHCM, mang đến trải nghiệm độc đáo với sự giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ và nụ cười. Tại đây, những đôi tay biết nói giúp khách hàng cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ đội ngũ nhân viên. 

Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, Osaka Coffee còn là cầu nối cảm xúc, tạo ra không gian gần gũi cho mọi người. Hãy đến và khám phá dịch vụ đặc biệt này ngay hôm nay!

Ngay khi bước vào quán, khách hàng được đón tiếp bằng nụ cười thân thiện và lời chào bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhân viên khẽ đưa tay mời khách vào chỗ ngồi, hướng dẫn cách gọi món bằng bảng ký hiệu, thẻ hình minh họa hoặc thao tác chỉ dẫn trực quan. Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 1.
Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 2.
Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 3.

Từ pha chế đến phục vụ, mọi quy trình tại quán được nhân viên khiếm thính đảm nhiệm

Không có sự vụng về như nhiều người từng mặc định. Các thao tác pha chế, bưng bê, thanh toán diễn ra chính xác, nhịp nhàng. Mỗi nhân viên đều được đào tạo bài bản từ kỹ năng nghề đến quy trình phục vụ, phối hợp nhóm và xử lý tình huống phát sinh.

Bạn Thanh Hải (21 tuổi), nhân viên phục vụ tại quán, chia sẻ từng gặp tai nạn lúc 6 tuổi dẫn đến mất khả năng nghe. "Trước đây tôi rất tự ti vì nghĩ người điếc sẽ khó xin việc. Ở đây, tôi được đào tạo, được tin tưởng và làm việc đúng khả năng. Mỗi ngày đi làm là một niềm vui" - Hải bày tỏ.

Theo anh Nguyễn Du Trường Nguyên, chủ quán, mô hình xuất phát từ việc nhận thấy người khiếm thính có thế mạnh về sự khéo léo, tập trung và tỉ mỉ – những yếu tố phù hợp với lĩnh vực dịch vụ và thủ công. "Chúng tôi mong tạo ra một nơi làm việc bình đẳng, nơi các bạn được trả lương xứng đáng, được học nghề và có cơ hội phát triển lâu dài" - anh nói.

Không chỉ dừng lại ở quán cà phê, Osaka Coffee còn tổ chức các lớp workshop thêu, móc len, làm đồ thủ công vào chủ nhật hằng tuần. Các lớp học xuất phát từ dự án cộng đồng "Tô màu giấc mơ" – kết nối sinh viên với các trường khiếm thính để dạy nghề, được anh Trường Nguyên triển khai từ 6 năm trước. 

Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 4.
Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 5.
Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 6.
Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 7.
Osaka Coffee - quán cà phê của “những đôi tay biết nói” - Ảnh 8.

Học viên khiếm thính thực hành kỹ năng thêu trong khuôn khổ workshop

Trải nghiệm tại quán mang đến cho khách hàng góc nhìn chân thật về người khiếm thính trong lĩnh vực dịch vụ. Chị Minh Nguyệt (phường Chánh Hưng) cho biết: "Ban đầu tôi hơi lúng túng khi gọi món, nhưng các bạn hướng dẫn rất tận tình. Cách phục vụ nhẹ nhàng, chu đáo khiến tôi quay lại nhiều lần".

Quán cà phê của “những đôi tay biết nói”

Sau hơn 7 tháng hoạt động, Osaka Coffee đã hỗ trợ việc làm và hướng nghiệp cho khoảng 20 bạn trẻ khiếm thính. Nhiều học viên sau quá trình đào tạo tại quán đã đủ kỹ năng để được giới thiệu, nhận vào làm việc tại các thương hiệu cà phê, dịch vụ lớn trên địa bàn TP HCM.

Từ một không gian nhỏ, quán cà phê của "những đôi tay biết nói" đang lặng lẽ chứng minh: người khiếm thính hoàn toàn có thể làm tốt công việc của mình nếu được trao cơ hội phù hợp – qua đó góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng về khả năng và giá trị của người khuyết tật trong xã hội hiện đại.

Tin liên quan

“Choáng” trước khu vườn của đại gia cà phê ở An Giang

(NLĐO) - Những cây mai chiếu thủy "độc" ở An Giang sẽ tham gia triển lãm ở TPHCM và giới thiệu trước công chúng trước Tết Bính Ngọ 2026

Quán cà phê thú cưng lúng túng khai báo việc nuôi chó, mèo

(NLĐO) - Dù còn vướng mắc trong khâu chuẩn bị, đa số chủ quán đều khẳng định ủng hộ và sẵn sàng tuân thủ quy định mới về khai báo chó, mèo của TP HCM

Xác minh clip tranh nhau hàng chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng trong quán cà phê

(NLĐO)- Nhiều người tụ tập tại quán cà phê ở Hà Nội, giằng co túi tiền có nhiều chục cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng.

kỹ năng nghề quán cà phê khiếm thính người khuyết tật
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo