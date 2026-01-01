Osaka Coffee - nơi những đôi tay chạm vào cảm xúc

Osaka Coffee, quán cà phê phục vụ người khiếm thính tọa lạc tại phường Chánh Hưng, TPHCM, mang đến trải nghiệm độc đáo với sự giao tiếp bằng ánh mắt, cử chỉ và nụ cười. Tại đây, những đôi tay biết nói giúp khách hàng cảm nhận được sự chân thành và ấm áp từ đội ngũ nhân viên.

Không chỉ là nơi thưởng thức cà phê, Osaka Coffee còn là cầu nối cảm xúc, tạo ra không gian gần gũi cho mọi người. Hãy đến và khám phá dịch vụ đặc biệt này ngay hôm nay!

Ngay khi bước vào quán, khách hàng được đón tiếp bằng nụ cười thân thiện và lời chào bằng ngôn ngữ ký hiệu. Nhân viên khẽ đưa tay mời khách vào chỗ ngồi, hướng dẫn cách gọi món bằng bảng ký hiệu, thẻ hình minh họa hoặc thao tác chỉ dẫn trực quan. Không gian yên tĩnh, nhẹ nhàng tạo cảm giác gần gũi, dễ chịu.

Từ pha chế đến phục vụ, mọi quy trình tại quán được nhân viên khiếm thính đảm nhiệm

Không có sự vụng về như nhiều người từng mặc định. Các thao tác pha chế, bưng bê, thanh toán diễn ra chính xác, nhịp nhàng. Mỗi nhân viên đều được đào tạo bài bản từ kỹ năng nghề đến quy trình phục vụ, phối hợp nhóm và xử lý tình huống phát sinh.

Bạn Thanh Hải (21 tuổi), nhân viên phục vụ tại quán, chia sẻ từng gặp tai nạn lúc 6 tuổi dẫn đến mất khả năng nghe. "Trước đây tôi rất tự ti vì nghĩ người điếc sẽ khó xin việc. Ở đây, tôi được đào tạo, được tin tưởng và làm việc đúng khả năng. Mỗi ngày đi làm là một niềm vui" - Hải bày tỏ.

Theo anh Nguyễn Du Trường Nguyên, chủ quán, mô hình xuất phát từ việc nhận thấy người khiếm thính có thế mạnh về sự khéo léo, tập trung và tỉ mỉ – những yếu tố phù hợp với lĩnh vực dịch vụ và thủ công. "Chúng tôi mong tạo ra một nơi làm việc bình đẳng, nơi các bạn được trả lương xứng đáng, được học nghề và có cơ hội phát triển lâu dài" - anh nói.

Không chỉ dừng lại ở quán cà phê, Osaka Coffee còn tổ chức các lớp workshop thêu, móc len, làm đồ thủ công vào chủ nhật hằng tuần. Các lớp học xuất phát từ dự án cộng đồng "Tô màu giấc mơ" – kết nối sinh viên với các trường khiếm thính để dạy nghề, được anh Trường Nguyên triển khai từ 6 năm trước.

Học viên khiếm thính thực hành kỹ năng thêu trong khuôn khổ workshop

Trải nghiệm tại quán mang đến cho khách hàng góc nhìn chân thật về người khiếm thính trong lĩnh vực dịch vụ. Chị Minh Nguyệt (phường Chánh Hưng) cho biết: "Ban đầu tôi hơi lúng túng khi gọi món, nhưng các bạn hướng dẫn rất tận tình. Cách phục vụ nhẹ nhàng, chu đáo khiến tôi quay lại nhiều lần".

Quán cà phê của “những đôi tay biết nói”

Sau hơn 7 tháng hoạt động, Osaka Coffee đã hỗ trợ việc làm và hướng nghiệp cho khoảng 20 bạn trẻ khiếm thính. Nhiều học viên sau quá trình đào tạo tại quán đã đủ kỹ năng để được giới thiệu, nhận vào làm việc tại các thương hiệu cà phê, dịch vụ lớn trên địa bàn TP HCM.

Từ một không gian nhỏ, quán cà phê của "những đôi tay biết nói" đang lặng lẽ chứng minh: người khiếm thính hoàn toàn có thể làm tốt công việc của mình nếu được trao cơ hội phù hợp – qua đó góp phần thay đổi cách nhìn của cộng đồng về khả năng và giá trị của người khuyết tật trong xã hội hiện đại.